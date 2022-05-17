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Бісквіт або торт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому понад 200 років

Ірина Маслова
17 травня, 11:00
Його інгредієнти чітко вивірені, а смак вишуканий. У класичному рецепті використовується виключно малиновий джем, але додають і вершковий крем

Отже, ефектний десерт Вікторія, яким королева любила ласувати під час традиційного чаю. До слова, її праправнучка Єлизавета ІІ небайдужа до простого білосніжного печива та й напевно цей бісквіт теж любить.

Він доволі щільний, з яскравим вершковим смаком, легкої кислинки якому надає малина. Дізнаємося, в чому особливість цього красивого бісквіта й запишемо рецепт від detskie.recepti.

Бісквіт "Вікторія"

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Особливості бісквіта "Вікторія":

  • Рівні пропорції цукру, масла та борошна. За рахунок цього виходить пориста, ніжна й щільна водночас текстура.
  • Додавання цедри лимона, щоб відтінити вершковий смак і надати цитрусового аромату.
  • У класичному варіянті бісквіта не використовується вершковий крем, тільки малиновий джем.

Бісквіт "Вікторія": рецепт

Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Інгредієнти:

  • вершкове масло, цукор, борошно – по 250 г;
  • розпушувач – 8 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • цедра 1 лимона;
  • ванільний екстракт – 2 ч. л.
  • джем малиновий – 1 ск.
  • малина для прикраси.

Як приготувати:

  1. Змішати в чашці цукор і масло кімнатної температури. Добре збити міксером.
  2. Ввести по одному всі яйця, щоразу збиваючи суміш міксером впродовж 1 хвилини.
  3. Борошно з'єднати з розпушувачем в окремій чаші та добре перемішати, невеликими порціями додаючи в суміш.
  4. На дрібній тертці натерти цедру і додати в тісто разом з екстрактом ванілі.
  5. Форму змастити маслом, обсипати борошном. На дно покласти пергамент. Викласти половину тіста, розрівняти.
  6. Випікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Дати охолонути коржу на решітці 5 хвилин. Приготувати другий корж.
  7. Для того, щоб коржі стали вологими, їх можна загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1 годину.
  8. Намазати нижній корж малиновим джемом. Накрити другим коржем. Дати коржам просочитися.
  9. Прикрасити цукровою пудрою і малиною.

Тут знайдете рецепт ще одного королівського десерту – шоколадного торта Віндзорів.