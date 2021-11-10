Блины с интересными начинками – 3 рецепта, если готовитесь ко дню рождения

Да, это хлопотно, но зато вкусно невероятно. Главное, испечь удачные блины и приготовить классную для них начинку. Эти блины могут стать достойной холодной закуской, если готовитесь ко дню рождения.
Кроме ветчины для блинов от sasha_recepti, нужен твердый сыр, блины с фетой и оливками – авторский рецепт телеведущего Григория Германа, а блины с лососем от goodfood.gram можно приготовить со слабосоленой или отварной рыбой.
Блины с начинкой на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Блины с крем-сыром и лососем
Блины с крем-сыром и лососем / Фото: instagram.com/goodfood.gram/
Ингредиенты:
- Мука – 110 г
- Молоко – 275 мл
- Яйца – 2 шт.
- Растопленное сливочное масло, сметана, укроп измельченный – по 2 ст. л.
- Лосось слабосоленый – 250 г
- Творожный сыр – 150 г
- Лимонная цедра – 1/2 ч. л
- Перец черный – щепотка
- Масло растительное для жарки
Как приготовить:
- Молоко слегка нагреть и смешать с яйцами и щепоткой соли. Всыпать просеянную муку, влить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать тесто.
- Поджарить тонкие блинчики на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде.
- Смешать творожный сыр со сметаной, лимонной цедрой и измельченным укропом. Поперчить по вкусу.
- Рыбу нарезать ломтиками. Намазать каждый блин сырным кремом, выложить лосось и сформировать рулет.
- Нарезать поперек и подавать.
Блины с копченым куриным окорочком
Блины с копченым куриным окорочком / Фото: instagram.com/sasha_recepti
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Молоко – 200 мл
- Мука – 100 г
- Сыр твердый – 100-150 г
- Копченый куриный окорочок – по вкусу
- Соль
- Зеленый лук
- Сливочное масло – для смазывания формы
Как приготовить:
- Для теста слегка взбить яйца с щепоткой соли и добавить муку. Лук мелко нарезать и добавить к тесту. Дать немного постоять.
- Мясо нарезать кубиками, сыр мелко натереть.
- Испечь блины, на каждый положить мясо, посыпать тертым сыром и сформировать рулеты.
- Выложить в смазанную форму и запекать 20 минут при 220 градусах. Подавать как в теплом, так и в холодном виде.
Блины с фетой и оливками
Блины с фетой и оливками / Фото: ТРК Україна
Ингредиенты:
- Вода – 125 мл
- Сухие дрожжи – 1 ч. л.
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Фета – 130 г
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Оливки – 70 г
Как приготовить:
- Для опары в большую миску влить молоко, немного масла, несколько ложек муки, сухие дрожжи и сахар. Перемешать и отставить смесь в теплое место на 15 минут.
- Смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и сахар. Осторожно ввести муку в тесто, смешать с помощью миксера. Если тесто получается слишком густым, нужно добавить немного молока или воды. Снова отставить тесто на 5 минут.
- Для начинки перебить в блендере фету, цедру лимона, добавить немного оливкового масла, мед и снова хорошо взбить.
- Готовить небольшие блины на сковороде, важно – жарить их только с одной стороны, снимать с огня, когда поверхность блина покроется пузырьками и потеряет блеск. На теплый блин выложить творожную начинку и одну оливку, сложить конвертик. Так же повторить со всеми блинчиками.