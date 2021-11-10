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Блины с интересными начинками – 3 рецепта, если готовитесь ко дню рождения

Ирина Маслова
10 ноября, 11:45
Блины можно приготовить и по своему любимому рецепту. Рулеты с копченым куриным окороком запекаются, блинам с фетой и оливками, лососем и крем-сыром духовка не нужна

Да, это хлопотно, но зато вкусно невероятно. Главное, испечь удачные блины и приготовить классную для них начинку. Эти блины могут стать достойной холодной закуской, если готовитесь ко дню рождения.

Кроме ветчины для блинов от sasha_recepti, нужен твердый сыр, блины с фетой и оливками – авторский рецепт телеведущего Григория Германа, а блины с лососем от goodfood.gram можно приготовить со слабосоленой или отварной рыбой.

Блины с начинкой на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Блины с крем-сыром и лососем

Блины с крем-сыром и лососем / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты:

  • Мука – 110 г
  • Молоко – 275 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Растопленное сливочное масло, сметана, укроп измельченный – по 2 ст. л.
  • Лосось слабосоленый – 250 г
  • Творожный сыр – 150 г
  • Лимонная цедра – 1/2 ч. л
  • Перец черный – щепотка
  • Масло растительное для жарки

Как приготовить:

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  1. Молоко слегка нагреть и смешать с яйцами и щепоткой соли. Всыпать просеянную муку, влить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать тесто.
  2. Поджарить тонкие блинчики на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде.
  3. Смешать творожный сыр со сметаной, лимонной цедрой и измельченным укропом. Поперчить по вкусу.
  4. Рыбу нарезать ломтиками. Намазать каждый блин сырным кремом, выложить лосось и сформировать рулет.
  5. Нарезать поперек и подавать.

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Блины с копченым куриным окорочком

Блины с копченым куриным окорочком / Фото: instagram.com/sasha_recepti

Ингредиенты:

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  • Яйца – 4 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Мука – 100 г
  • Сыр твердый – 100-150 г
  • Копченый куриный окорочок – по вкусу
  • Соль
  • Зеленый лук
  • Сливочное масло – для смазывания формы

Как приготовить:

  1. Для теста слегка взбить яйца с щепоткой соли и добавить муку. Лук мелко нарезать и добавить к тесту. Дать немного постоять.
  2. Мясо нарезать кубиками, сыр мелко натереть.
  3. Испечь блины, на каждый положить мясо, посыпать тертым сыром и сформировать рулеты.
  4. Выложить в смазанную форму и запекать 20 минут при 220 градусах. Подавать как в теплом, так и в холодном виде.

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Блины с фетой и оливками

Блины с фетой и оливками / Фото: ТРК Україна

Ингредиенты:

  • Вода – 125 мл
  • Сухие дрожжи – 1 ч. л.
  • Молоко – 250 мл
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Фета – 130 г
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливки – 70 г

Как приготовить:

  1. Для опары в большую миску влить молоко, немного масла, несколько ложек муки, сухие дрожжи и сахар. Перемешать и отставить смесь в теплое место на 15 минут.
  2. Смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и сахар. Осторожно ввести муку в тесто, смешать с помощью миксера. Если тесто получается слишком густым, нужно добавить немного молока или воды. Снова отставить тесто на 5 минут.
  3. Для начинки перебить в блендере фету, цедру лимона, добавить немного оливкового масла, мед и снова хорошо взбить.
  4. Готовить небольшие блины на сковороде, важно – жарить их только с одной стороны, снимать с огня, когда поверхность блина покроется пузырьками и потеряет блеск. На теплый блин выложить творожную начинку и одну оливку, сложить конвертик. Так же повторить со всеми блинчиками.