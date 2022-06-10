Богатые блины по-черниговски – в чем их особенность и рецепт

И еще один рецепт украинской кухни, а, точное, кухни Чернигова. Не пропустите рецепт борща по-бахмачски, он готовится с небольшим количеством сухофруктов.

Что касается черниговских блинов, то как рассказывают на на authenticukraine.com.ua, начинки для них встречается две – творожная и маковая.

Особенность блинов по-черниговски и как их приготовить / Фото: Depositphotos

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Особенность: просеянный крахмал вместо муки и сравнительно большое количество яиц. В творог для начинки тоже добавляются яйца ну или просто желтки.

Блины по-черниговски с творогом

Блины по-черниговски с творогом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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яйца – 10 шт.;

молоко – 1 л;

крахмал – 500 г;

сахар – 5-6 ст. л.;

растительное масло – 4-5 ст. л.;

соль – по вкусу;

сливочное масло для запекания – 200 г.

Для начинки:

творог – 1 кг;

желтки – 3 шт.;

сахар – 5 ст. л.

Как приготовить:

Крахмал просеять через сито. Яйца взбить с сахаром до образования пены и влить туда растительное масло с молоком. Тщательно все перемешать. Соединить крахмал с молочно-яичной смесью до однородности. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде., Творог перетереть с сахаром и желтками (иногда берут целые яйца с белками). Выложить начинку на блины и закрутить их в трубочки, завернув края внутрь. Готовые блинчики сложить в форму для запекания. Растопить сливочное масло и залить блины. Запекать в печи или духовке при температуре около 180 градусов 20-30 минут. Подавать со сметаной.

И еще один интересный рецепт украинской кухни – гречневые вареники с творогом – обязательно стоит попробовать.