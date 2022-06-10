Богатые блины по-черниговски – в чем их особенность и рецепт

И еще один рецепт украинской кухни, а, точное, кухни Чернигова. Не пропустите рецепт борща по-бахмачски, он готовится с небольшим количеством сухофруктов.
Что касается черниговских блинов, то как рассказывают на на authenticukraine.com.ua, начинки для них встречается две – творожная и маковая.
Особенность блинов по-черниговски и как их приготовить / Фото: Depositphotos
Особенность: просеянный крахмал вместо муки и сравнительно большое количество яиц. В творог для начинки тоже добавляются яйца ну или просто желтки.
Блины по-черниговски с творогом
Блины по-черниговски с творогом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- яйца – 10 шт.;
- молоко – 1 л;
- крахмал – 500 г;
- сахар – 5-6 ст. л.;
- растительное масло – 4-5 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- сливочное масло для запекания – 200 г.
Для начинки:
- творог – 1 кг;
- желтки – 3 шт.;
- сахар – 5 ст. л.
Как приготовить:
- Крахмал просеять через сито.
- Яйца взбить с сахаром до образования пены и влить туда растительное масло с молоком. Тщательно все перемешать.
- Соединить крахмал с молочно-яичной смесью до однородности.
- Жарить блины на хорошо разогретой сковороде.,
- Творог перетереть с сахаром и желтками (иногда берут целые яйца с белками).
- Выложить начинку на блины и закрутить их в трубочки, завернув края внутрь.
- Готовые блинчики сложить в форму для запекания. Растопить сливочное масло и залить блины.
- Запекать в печи или духовке при температуре около 180 градусов 20-30 минут. Подавать со сметаной.
И еще один интересный рецепт украинской кухни – гречневые вареники с творогом – обязательно стоит попробовать.