Украинская кухня – как приготовить гречневые вареники с сочной творожной начинкой

Гречневая мука запаривается горячим молоком. Работать с тестом несколько сложно и делать это нужно исключительно руками, без скалки

Как приготовить гречневые вареники с творогом / Фото: instagram.com/verytastynotes

Продолжаем знакомиться с удивительным разнообразием мира вареников. Если пока не пробовали, то порадуйте себя варениками-гигантами гылунами, их делают с мясом.

Эти замешиваются на гречневой муке. Процесс лепки отличается некоторой сложностью, но результат того стоит.

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Пропорции для теста следующие – две части гречневой муки на одну часть горячего молока.

Фудблогер verytastynotes советует не забивать тесто мукой, а присыпать нею рабочую поверхность. Работать лучше руками, отщипывая тесто.

Гречневые вареники с творогом

Гречневые вареники с творогом

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Ингредиенты:

1 ст. – мука гречневая;

0,5 ст. – молоко;

щепотка соли.

Начинка:

200 г – творог;

2 яйца;

две щепотки соли.

Как приготовить:

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Муку запарить горячим молоком, посолить. Замесить довольно липкое и нежное тесто, которое будет браться к рукам. Для начинки творог перетереть через сито, добавить яйца, соль и хорошо перемешать. Слепить вареники руками. Опустить в крутой подсоленный кипяток. Варить несколько минут после всплытия. Подавать со сметаной или сливочным маслом.

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