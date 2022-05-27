Українська кухня – як приготувати гречані вареники із соковитою сирною начинкою

Продовжуємо знайомитися з дивовижною різноманітністю світу вареників. Якщо поки не куштували, то потіште себе варениками-гігантами гилунами, їх роблять із м'ясом.
Ці замішуються на гречаному борошні. Процес ліплення відрізняється певною складністю, але результат того вартий.
Пропорції для тіста наступні – дві частини гречаного борошна на одну частину гарячого молока.
Фудблогерка verytastynotes радить не забивати тісто борошном, а присипати ним робочу поверхню. Працювати краще руками, відщипуючи тісто.
Гречані вареники із сиром
Інгредієнти:
- 1 ск. – борошно гречане;
- 0,5 ск. – молоко;
- дрібка солі.
Начинка:
- 200 г – сир;
- 2 яйця;
- дві дрібки солі.
Як приготувати:
- Борошно запарити гарячим молоком, посолити. Замісити доволі липке та ніжне тісто, яке братиметься до рук.
- Для начинки сир перетерти через сито, додати яйця, сіль і добре перемішати.
- Зліпити вареники руками. Опустити в крутий підсолений окріп. Варити кілька хвилин після випливання. Подавати зі сметаною або вершковим маслом.
І ще один незвичайний рецепт молодої картоплі з маком рекомендуємо спробувати. Про нього ми писали тут.