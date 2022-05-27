Українська кухня – як приготувати гречані вареники із соковитою сирною начинкою

Гречане борошно запарюється гарячим молоком. Працювати з тістом дещо складно й робити це потрібно виключно руками, без качалки

Як приготувати гречані вареники з сиром

Продовжуємо знайомитися з дивовижною різноманітністю світу вареників. Якщо поки не куштували, то потіште себе варениками-гігантами гилунами, їх роблять із м'ясом.

Ці замішуються на гречаному борошні. Процес ліплення відрізняється певною складністю, але результат того вартий.

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Пропорції для тіста наступні – дві частини гречаного борошна на одну частину гарячого молока.

Фудблогерка verytastynotes радить не забивати тісто борошном, а присипати ним робочу поверхню. Працювати краще руками, відщипуючи тісто.

Гречані вареники із сиром

Гречані вареники з сиром

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Інгредієнти:

1 ск. – борошно гречане;

0,5 ск. – молоко;

дрібка солі.

Начинка:

200 г – сир;

2 яйця;

дві дрібки солі.

Як приготувати:

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Борошно запарити гарячим молоком, посолити. Замісити доволі липке та ніжне тісто, яке братиметься до рук. Для начинки сир перетерти через сито, додати яйця, сіль і добре перемішати. Зліпити вареники руками. Опустити в крутий підсолений окріп. Варити кілька хвилин після випливання. Подавати зі сметаною або вершковим маслом.

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