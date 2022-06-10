Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Багаті млинці по-чернігівськи – в чому їхня особливість та рецепт

Ірина Маслова
10 червня, 09:56
Ці млинці запікаються в духовці, раніше це робили в печі. Запікаються під заливкою з вершкового масла

І ще один рецепт української кухні, а точніше, кухні Чернігова. Не пропустіть рецепт борщу по-бахмацьки, він готується з невеликою кількістю сухофруктів.

Щодо чернігівських млинців, то як розповідають на authenticukraine.com.ua, начинки для них зустрічається дві – сирна та макова.

Особливість млинців по-чернігівськи та як їх приготувати

Реклама

Особливість: просіяний крохмаль замість борошна та порівняно велика кількість яєць. У кисломолочний сир для начинки теж додаються яйця або просто жовтки.

Млинці по-чернігівськи із сиром

Млинці по-чернігівськи з кисломолочним сиром

Інгредієнти:

Реклама
  • яйця – 10 шт.;
  • молоко – 1 л;
  • крохмаль – 500 г;
  • цукор – 5-6 ст. л.;
  • олія – 4-5 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • вершкове масло для запікання – 200 г.

Для начинки:

  • сир – 1 кг;
  • жовтки – 3 шт.;
  • цукор – 5 ст. л.

Як приготувати:

  1. Крохмаль просіяти через сито.
  2. Яйця збити з цукром до утворення піни й влити туди олію з молоком. Ретельно все перемішати.
  3. Поєднати крохмаль з молочно-яєчною сумішшю до однорідності.
  4. Смажити млинці на добре розігрітій сковороді.
  5. Сир перетерти з цукром та жовтками (іноді беруть цілі яйця з білками).
  6. Викласти начинку на млинці та закрутити в трубочки, загорнувши краї всередину.
  7. Готові млинці скласти у форму для запікання. Розтопити вершкове масло та залити млинці.
  8. Запікати в печі або духовці при температурі близько 180 градусів 20-30 хвилин. Подавати зі сметаною.

І ще один цікавий рецепт української кухні – гречані вареники із кисломолочним сиром – обов'язково варто спробувати.