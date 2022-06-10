Багаті млинці по-чернігівськи – в чому їхня особливість та рецепт

І ще один рецепт української кухні, а точніше, кухні Чернігова. Не пропустіть рецепт борщу по-бахмацьки, він готується з невеликою кількістю сухофруктів.

Щодо чернігівських млинців, то як розповідають на authenticukraine.com.ua, начинки для них зустрічається дві – сирна та макова.

Особливість млинців по-чернігівськи та як їх приготувати

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Особливість: просіяний крохмаль замість борошна та порівняно велика кількість яєць. У кисломолочний сир для начинки теж додаються яйця або просто жовтки.

Млинці по-чернігівськи із сиром

Млинці по-чернігівськи з кисломолочним сиром

Інгредієнти:

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яйця – 10 шт.;

молоко – 1 л;

крохмаль – 500 г;

цукор – 5-6 ст. л.;

олія – 4-5 ст. л.;

сіль – за смаком;

вершкове масло для запікання – 200 г.

Для начинки:

сир – 1 кг;

жовтки – 3 шт.;

цукор – 5 ст. л.

Як приготувати:

Крохмаль просіяти через сито. Яйця збити з цукром до утворення піни й влити туди олію з молоком. Ретельно все перемішати. Поєднати крохмаль з молочно-яєчною сумішшю до однорідності. Смажити млинці на добре розігрітій сковороді. Сир перетерти з цукром та жовтками (іноді беруть цілі яйця з білками). Викласти начинку на млинці та закрутити в трубочки, загорнувши краї всередину. Готові млинці скласти у форму для запікання. Розтопити вершкове масло та залити млинці. Запікати в печі або духовці при температурі близько 180 градусів 20-30 хвилин. Подавати зі сметаною.

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