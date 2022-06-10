Багаті млинці по-чернігівськи – в чому їхня особливість та рецепт

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Щодо чернігівських млинців, то як розповідають на authenticukraine.com.ua, начинки для них зустрічається дві – сирна та макова.
Особливість млинців по-чернігівськи та як їх приготувати
Особливість: просіяний крохмаль замість борошна та порівняно велика кількість яєць. У кисломолочний сир для начинки теж додаються яйця або просто жовтки.
Млинці по-чернігівськи із сиром
Млинці по-чернігівськи з кисломолочним сиром
Інгредієнти:
- яйця – 10 шт.;
- молоко – 1 л;
- крохмаль – 500 г;
- цукор – 5-6 ст. л.;
- олія – 4-5 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- вершкове масло для запікання – 200 г.
Для начинки:
- сир – 1 кг;
- жовтки – 3 шт.;
- цукор – 5 ст. л.
Як приготувати:
- Крохмаль просіяти через сито.
- Яйця збити з цукром до утворення піни й влити туди олію з молоком. Ретельно все перемішати.
- Поєднати крохмаль з молочно-яєчною сумішшю до однорідності.
- Смажити млинці на добре розігрітій сковороді.
- Сир перетерти з цукром та жовтками (іноді беруть цілі яйця з білками).
- Викласти начинку на млинці та закрутити в трубочки, загорнувши краї всередину.
- Готові млинці скласти у форму для запікання. Розтопити вершкове масло та залити млинці.
- Запікати в печі або духовці при температурі близько 180 градусів 20-30 хвилин. Подавати зі сметаною.
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