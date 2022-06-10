Бретонский фар с черносливом – как приготовить вкусный французский завтрак

Франция – это не только эклеры с макарунами, это еще уютные пончики и домашние пироги, как бретонский фар. Несмотря на красивое название, это очень простая выпечка и вполне праздничная.

Традиционно выпекается с черносливом и лучше всего его есть охлажденным. Несмотря на плотную текстуру фара, он очень нежный.

Бретонский фар с черносливом / Фото: instagram.com/dobryanochka/

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В оригинальном рецепте есть коньяк или ром, в нем замачивается чернослив. Так как у нас завтрак, предлагаем заменить алкоголь чаем.

Фудблогер ana_zimina акцентирует внимание на размерах формы, в которой будет выпекаться фар. Она должна быть примерно 18x28 сантиметров с высотой бортиков не менее 8 сантиметров.

Бретонский фар с черносливом, рецепт

Бретонский фар с черносливом, рецепт запеканки

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Ингредиенты:

чернослив без косточки – 300 г;

чай – 100 мл;

молоко – 760 мл;

сахар – 130 г;

яйца – 4 шт.

мука – 225 г;

ванильный сахар – половина пакетика;

щепотка соли.

Как приготовить:

Промойте чернослив, удалите бумажным полотенцем лишнюю влагу. Залейте чернослив чаем и оставьте его 2 часа. Разогрейте духовку до 200 градусов, форму смажьте сливочным маслом. В сотейнике на среднем огне доведите до тихого кипения молоко с добавлением сахара и ванили, кипеть сильно оно не должно. В большой миске взбейте яйца с солью, масса должна увеличиться в три раза и стать воздушной. Влейте теплое молоко в яичную смесь, постоянно помешивая. Добавьте просеянную муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Тесто получится чуть гуще, чем на блины. Влейте половину теста в форму для выпечки, выложите равномерно чернослив и сверху вылейте оставшееся тесто. Выпекайте в 30 минут при 200 градусах. Убавьте температуру до 180 градусов, смажьте сверху фар сливочным маслом и выпекайте еще 10 минут. Перед подачей полностью остудите.

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