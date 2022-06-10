Бретонский фар с черносливом – как приготовить вкусный французский завтрак

Франция – это не только эклеры с макарунами, это еще уютные пончики и домашние пироги, как бретонский фар. Несмотря на красивое название, это очень простая выпечка и вполне праздничная.
Традиционно выпекается с черносливом и лучше всего его есть охлажденным. Несмотря на плотную текстуру фара, он очень нежный.
Бретонский фар с черносливом / Фото: instagram.com/dobryanochka/
В оригинальном рецепте есть коньяк или ром, в нем замачивается чернослив. Так как у нас завтрак, предлагаем заменить алкоголь чаем.
Фудблогер ana_zimina акцентирует внимание на размерах формы, в которой будет выпекаться фар. Она должна быть примерно 18x28 сантиметров с высотой бортиков не менее 8 сантиметров.
Бретонский фар с черносливом, рецепт
Ингредиенты:
- чернослив без косточки – 300 г;
- чай – 100 мл;
- молоко – 760 мл;
- сахар – 130 г;
- яйца – 4 шт.
- мука – 225 г;
- ванильный сахар – половина пакетика;
- щепотка соли.
Как приготовить:
- Промойте чернослив, удалите бумажным полотенцем лишнюю влагу. Залейте чернослив чаем и оставьте его 2 часа.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, форму смажьте сливочным маслом.
- В сотейнике на среднем огне доведите до тихого кипения молоко с добавлением сахара и ванили, кипеть сильно оно не должно.
- В большой миске взбейте яйца с солью, масса должна увеличиться в три раза и стать воздушной.
- Влейте теплое молоко в яичную смесь, постоянно помешивая. Добавьте просеянную муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Тесто получится чуть гуще, чем на блины.
- Влейте половину теста в форму для выпечки, выложите равномерно чернослив и сверху вылейте оставшееся тесто.
- Выпекайте в 30 минут при 200 градусах.
- Убавьте температуру до 180 градусов, смажьте сверху фар сливочным маслом и выпекайте еще 10 минут. Перед подачей полностью остудите.
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