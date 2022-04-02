Лионские бюни – рецепт французской выпечки, символа весны

Как бы это удивительно для многих не звучало, но Франция – это страна не только изысканных десертов, а и очень уютной домашней выпечки. Вспомним крошечные сочные пончики бенье.
Лионские бюни очень похожи на наш хворост и эти бюни очень символичная выпечка.
Ее готовят весной, когда наводятся порядки в садах. Хруст старых веток – это хруст этой выпечки. С ней ассоциируется начало новой жизни.
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Тесто для бюни дрожжевое, после замеса оно должно постоять в тепле 40-60 минут. Форма выпечки произвольная, но чаще всего – это форма ромба.
Рецепт с сайта Сuisineaz.com.
Лионские бюни
Ингредиенты:
- 350 г муки;
- 3 яйца;
- 100 г сливочного масла;
- 50 г сахарной пудры
- 4 ст. л. молока;
- 1 пакетик пекарских дрожжей
- 1 ч. л. рома (по желанию);
- сахарная пудра;
- 1 стакан воды;
- подсолнечное масло для жарки.
Здесь узнаете рецепт нашего хвороста, который многие помнят и любят с детства.
Как приготовить:
- Дрожжи соедините с сахаром и разбавьте в теплом молоке. Оставьте отдохнуть на несколько минут.
- Добавьте топленое сливочное масло, ром и яйца. Взбейте венчиком.
- В муке сделайте воронку, влейте воду, дрожжевую и масляную смеси. Замесите однородное тесто. Накройте пленкой и оставьте на один час при комнатной температуре.
- Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто толщиной до 5 см. Нарежьте на ромбы. Сделайте надрез в центре, пропустите один конец ромба через надрез.
- Жарьте в хорошо разогретом масле по несколько минут с каждой стороны. Выложите на салфетки. Посыпьте сахарной пудрой.