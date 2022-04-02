Лионские бюни – рецепт французской выпечки, символа весны

Выпечка очень похожа на хорошо нам знакомый хворост. Правда, во французский добавляют чайную ложку рома или коньяка

Лионские бюни - рецепт французской выпечки / Фото: instagram.com/mumlaetitianinho

Как бы это удивительно для многих не звучало, но Франция – это страна не только изысканных десертов, а и очень уютной домашней выпечки. Вспомним крошечные сочные пончики бенье.

Лионские бюни очень похожи на наш хворост и эти бюни очень символичная выпечка.

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Ее готовят весной, когда наводятся порядки в садах. Хруст старых веток – это хруст этой выпечки. С ней ассоциируется начало новой жизни.

Тесто для бюни дрожжевое, после замеса оно должно постоять в тепле 40-60 минут. Форма выпечки произвольная, но чаще всего – это форма ромба.

Рецепт с сайта Сuisineaz.com.

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Лионские бюни

Лионские бюни / Фото: instagram.com/cookies_addict_

Ингредиенты:

350 г муки;

3 яйца;

100 г сливочного масла;

50 г сахарной пудры

4 ст. л. молока;

1 пакетик пекарских дрожжей

1 ч. л. рома (по желанию);

сахарная пудра;

1 стакан воды;

подсолнечное масло для жарки.

Здесь узнаете рецепт нашего хвороста, который многие помнят и любят с детства.

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Как приготовить: