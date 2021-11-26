Хворост на кефире – рецепт самых популярных советских хрустиков

Главная задача – это максимально тонко раскатать тесто. Практически до прозрачности. Затем – вырезать ромбы, сделать надрез посередине и один конец заготовки вывернуть через это отверстие

Хворост - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/_tut_food_/

Говорить о том, что хворост – изобретение советских хозяек – будет несправедливо. Подобная выпечка была и есть во многих странах.

Но случилось так, что крайне распространенной она стала в советские времена. В некоторых регионах Украины без хвороста не обходилась ни одна свадьба.

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Чтобы не делать его вручную, в 1980-ые можно было купить специальные формы, в народе их называли "розочками". С их помощью вырезали ажурные заготовки из теста перед жаркой.

Конечно, хворост не продавался в магазинах, столовых и кафетериях, как, к примеру, популярные в свое время молочные коржики. Это было домашнее лакомство. Калорийное, теперь для многих вредное, но любимое.

Рецептов было и есть много, tut_food предлагает использовать кефир.

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Хворост на кефире

Ингредиенты:

Кефир – 300 мл

Сода – 1 ч. л.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар – пакетик

Соль – щепотка

Мука – 3 ст.

Сахарная пудра

Растительное масло без запаха для жарки

Как приготовить: