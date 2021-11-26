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Хворост на кефире – рецепт самых популярных советских хрустиков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 ноября, 10:35
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Главная задача – это максимально тонко раскатать тесто. Практически до прозрачности. Затем – вырезать ромбы, сделать надрез посередине и один конец заготовки вывернуть через это отверстие
Хворост - рецепт как в детстве
Хворост - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/_tut_food_/

Говорить о том, что хворост – изобретение советских хозяек – будет несправедливо. Подобная выпечка была и есть во многих странах.

Но случилось так, что крайне распространенной она стала в советские времена. В некоторых регионах Украины без хвороста не обходилась ни одна свадьба.

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Чтобы не делать его вручную, в 1980-ые можно было купить специальные формы, в народе их называли "розочками". С их помощью вырезали ажурные заготовки из теста перед жаркой.

Конечно, хворост не продавался в магазинах, столовых и кафетериях, как, к примеру, популярные в свое время молочные коржики. Это было домашнее лакомство. Калорийное, теперь для многих вредное, но любимое.

Рецептов было и есть много, tut_food предлагает использовать кефир.

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Хворост на кефире

Ингредиенты:

  • Кефир – 300 мл
  • Сода – 1 ч. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – пакетик
  • Соль – щепотка
  • Мука – 3 ст.
  • Сахарная пудра
  • Растительное масло без запаха для жарки

Как приготовить:

  1. В кефир добавить соду и перемешать. Яйца с сахаром, ванилином и солью взбить венчиком. Добавить кефир с содой. Частями всыпать просеянную муку и замесить тесто. Оно должно немного липнуть к рукам.
  2. Выложить тесто на присыпанный мукой стол и раскатать в пласт толщиной примерно 5 мм и тоньше. Нарезать ромбиками.
  3. В каждом ромбике сделать надрез и вывернуть через него один угол заготовки.
  4. Жарить в разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложить на бумажные салфетки, через некоторое время посыпать сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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