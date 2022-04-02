Ліонські бюні – рецепт французької випічки, символу весни

Як би це дивно для багатьох не звучало, але Франція – це країна не лише вишуканих десертів, а й дуже затишної домашньої випічки. Згадаймо крихітні соковиті пончики беньє.
Ліонські бюні дуже схожі на наш хмиз і ці бюні дуже символічна випічка.
Її готують навесні, коли в садах наводиться лад. Хрускіт старих гілок – це хрускіт цієї випічки. З нею асоціюється початок нового життя.
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Тісто для бюні дріжджове, після замісу воно має постояти у теплі 40-60 хвилин. Форма випічки довільна, але найчастіше – це форма ромба.
Рецепт із сайту Сuisineaz.com.
Ліонські бюні
Інгредієнти:
- 350 г борошна;
- 3 яйця;
- 100 г вершкового масла;
- 50 г цукрової пудри
- 4 ст. л. молока;
- 1 пакетик пекарських дріжджів
- 1 ч. л. рому (за бажанням);
- цукрова пудра;
- 1 склянка води;
- соняшникова олія для смаження.
Тут дізнаєтеся рецепт нашого хмизу, який багато хто пам'ятає і любить з дитинства.
Як приготувати:
- Дріжджі з'єднайте з цукром і розбавте в теплому молоці. Залишіть відпочити на кілька хвилин.
- Додайте топлене вершкове масло, ром і яйця. Збийте вінчиком.
- У борошні зробіть заглиблення, влийте воду, дріжджову та масляну суміші. Замісіть однорідне тісто. Накрийте плівкою і залиште на одну годину за кімнатної температури.
- Посипте робочу поверхню борошном і розкачайте тісто завтовшки до 5 см. Наріжте на ромби. Зробіть надріз у центрі, пропустіть один кінець ромба через надріз.
- Смажте в добре розігрітій олії по кілька хвилин з кожного боку. Викладіть на серветки. Посипте цукровою пудрою.