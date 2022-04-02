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Ліонські бюні – рецепт французької випічки, символу весни

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 квітня, 17:36
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Випічка дуже схожа на добре нам знайомий хмиз. Щоправда, у французьку додають чайну ложку рому або коньяку
Ліонські бюні - рецепт французької випічки
Ліонські бюні - рецепт французької випічки / Фото: instagram.com/mumlaetitianinho

Як би це дивно для багатьох не звучало, але Франція – це країна не лише вишуканих десертів, а й дуже затишної домашньої випічки. Згадаймо крихітні соковиті пончики беньє.

Ліонські бюні дуже схожі на наш хмиз і ці бюні дуже символічна випічка.

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Її готують навесні, коли в садах наводиться лад. Хрускіт старих гілок – це хрускіт цієї випічки. З нею асоціюється початок нового життя.

Тісто для бюні дріжджове, після замісу воно має постояти у теплі 40-60 хвилин. Форма випічки довільна, але найчастіше – це форма ромба.

Рецепт із сайту Сuisineaz.com.

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Ліонські бюні

Ліонські бюні
Ліонські бюні / Фото: instagram.com/cookies_addict_

Інгредієнти:

  • 350 г борошна;
  • 3 яйця;
  • 100 г вершкового масла;
  • 50 г цукрової пудри
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 пакетик пекарських дріжджів
  • 1 ч. л. рому (за бажанням);
  • цукрова пудра;
  • 1 склянка води;
  • соняшникова олія для смаження.

Тут дізнаєтеся рецепт нашого хмизу, який багато хто пам'ятає і любить з дитинства.

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Як приготувати:

  1. Дріжджі з'єднайте з цукром і розбавте в теплому молоці. Залишіть відпочити на кілька хвилин.
  2. Додайте топлене вершкове масло, ром і яйця. Збийте вінчиком.
  3. У борошні зробіть заглиблення, влийте воду, дріжджову та масляну суміші. Замісіть однорідне тісто. Накрийте плівкою і залиште на одну годину за кімнатної температури.
  4. Посипте робочу поверхню борошном і розкачайте тісто завтовшки до 5 см. Наріжте на ромби. Зробіть надріз у центрі, пропустіть один кінець ромба через надріз.
  5. Смажте в добре розігрітій олії по кілька хвилин з кожного боку. Викладіть на серветки. Посипте цукровою пудрою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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