Булочки-жаворонки на Сорок святых – постный рецепт выпечки

Булочки-жаворонки очень символичная выпечка, которая должна украшать стол в день, когда мы вспоминаем и почитаем Сорок святых.

Как правило, булочки-жаворонки готовят из постного теста. После замеса дайте ему 30-40 минут на расстойку.

Булочки "жаворонки" на Сорок святых / Фото: Инстаграм

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Чтобы сделать "глаза" у жаворонков, возьмите изюм. Его нужно замочить в горячей воде и разрезать пополам.

Булочки-жаворонки: постный рецепт

Фото: instagram.com/sahachmaryna/

Ингредиенты:

мука пшеничная – 500 г;

дрожжи сухие – 11 г;

вода теплая – 260 г;

сахар – 1-2 ст. л.;

соль – щепотка;

ванильный сахар;

растительное масло – 70 мл.

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Как приготовить: