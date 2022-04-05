Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без молока

Жарим до корочки

Тесто за 10 минут

Вкус детства

Чем заменить сливки

На кислом молоке
СЕГОДНЯ Еда

Что готовят на Благовещение – 3 простых рецепта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 13:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главный продукт этого праздника – рыба, самая разная. Из нее можно сделать запеканку, сварить быстрый суп или подать с интересным соусом
Рецепты с рыбой на Благовещенье
Рецепты с рыбой на Благовещенье / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

Благовещение неизменно празднуется 7 апреля. Обычно в этот день готовят рыбу и она не обязательно должна быть какой-то особенной. Даже самую недорогую можно сделать действительно очень вкусной.

Обязательно в подобных блюдах нужно использовать лимон, сок или цедру.

Реклама

Рыбная запеканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Ингредиенты:

  • 500 г филе рыбы;
  • 2 шт. средних помидора;
  • по 1 шт. лук, морковь, болгарский перец;
  • 1 зуб. чеснока;
  • 200 г сметаны;
  • соль, перец – по вкусу.

Как вкусно сделать скумбрию с овощами – читайте здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Нарезать мелко лук, потушить до мягкости. Добавить тертую морковь, залить водой и тушить 3-4 минуты.
  2. Нарезать помидоры и перец небольшими кубиками, все добавить на сковороду и тушить 5 минут. В конце добавить зелень.
  3. Филе рыбы нарезать кусочками, добавить соль перец и тертый зубчик чеснока. Обжарить на сковороде 3-4 минуты, помешивая.
  4. В форму для запекания выложить половину овощей, рыбу, овощи, залить сметаной.
  5. Запекать при 200 градусах 30 минут.

Рыбный суп с чечевицей

Название

Ингредиенты на 1,5 литра:

  • 300 г рыбы;
  • 50 г чечевицы;
  • по 1 шт. морковь, лук;
  • лимон – по вкусу;
  • 3 шт. картофель;
  • 1 шт. помидор;
  • соль, перец, укроп – по вкусу.

Рецепт быстрого рыбного супа из консервов найдете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Рыбу, картофель, лук и помидор нарезать кубиками.
  2. В холодную воду добавить картофель, рыбу и чечевицу. Довести до кипения и немного проварить. Посолить.
  3. В сковороде, смазанной маслом, обжарить лук, морковь, помидор.
  4. За 10 минут до окончания варки добавить в суп обжаренные овощи, посолить, поперчить по вкусу.
  5. За пару минут до окончания приготовления добавить нарезанный укроп и сок лимона.

Рыба со шпинатом в сливочном соусе

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Ингредиенты:

  • 500 г филе рыбы;
  • 200 г шпината;
  • 200 мл сливок;
  • 80 г сыра твердого;
  • 50 г муки;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ч. л. мускатного ореха;
  • 2 ст. л. подсолнечное масла;
  • 20 г сока лимона;
  • соль, перец – по вкусу.

Также можно приготовить треску в хрустящей панировке – подробности читайте здесь.

Как приготовить:

  1. В сотейнике разогреть сливочное масло, добавить шпинат. Добавить тертый сыр, дать ему слегка расплавиться. Влить сливки, убавить огонь.
  2. Варить несколько минут до загустения. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.
  3. Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, обвалять в муке и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
  4. Соус выложить на тарелку, сверху положить рыбу, украсить по вкусу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Кулинарная скорая помощь
Спасаем пересоленное
Как исправить
Рецепт по гороскопу
Что приготовить для Раков
Узнать блюдо
Лайфхак недели
Домашние дрожжи
Хакнуть
Контроль качества
Проверить свежесть молока
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Секреты свежести
Как хранить брокколи?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять