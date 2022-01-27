Треска в золотисто-хрустящей панировке – быстрый рецепт для рыбного ужина

Треска – относительно бюджетная рыба, но это не значит, что она недостаточно хороша на вкус. Из нее можно приготовить множество разнообразный и достойных блюд.
Важно понимать, что именно сделает ее практически ресторанной едой.
В этом варианте нужно оливковое масло, его лучше не жалеть. Панировочные сухари соединятся с изюмом, замоченном в белом вине, и все это превратится в привлекательную хрустящую корочку.
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Рецепт от Вonappetit.com. Их кулинарные редакторы советуют подавать рыбу со свежей петрушкой и долькой лимона.
Запеченная треска
Ингредиенты:
- 50 г изюма;
- 50 мл сухого белого вина;
- 900 г филе трески;
- соль, перец;
- 7 ст. л. оливкового масла;
- 150 г панировочных сухарей;
- 50 г кедровых орехов;
- 1 ст. л. цедры лимона;
- по 1 ч. л. сушеного орегано, измельченного чеснока;
- петрушка, лимон – для подачи.
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Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите изюм в небольшую миску и залейте вином.
- Обсушите рыбу бумажными полотенцами и приправьте с обеих сторон солью и перцем. Дно формы для запекания смажьте оливковым маслом. Выложите рыбу.
- Смешайте панировочные сухари, кедровые орехи, цедру лимона, орегано, чеснок и 1 ч. л. соли.
- Удерживая изюм, равномерно сбрызните рыбу вином. Перемешайте изюм с панировочными сухарями, затем выложите смесь на рыбу. Сбрызните рыбу маслом.
- Запекайте 15-20 минут, пока панировочные сухари не станут хрустящими и золотисто-коричневыми, около 2 минут.
- Подавайте с петрушкой и дольками лимона.