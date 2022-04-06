Пирог с минтаем и картофелем – простой и бюджетный рецепт на Благовещение

Самая разная рыба, приготовленная любыми способами – это основные блюда на Благовещение. Их нужно приготовить 7 апреля.
Этот пирог очень бюджетный. Тесто замешивается на кефире, используется минтай – сравнительно недорогая рыба.
Кроме минтая, для начинки нужен картофель. Нарежьте его соломкой и обжарьте с луком и специями.
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Рецепт этого простого заливного пирога – редакционный и проверен десятками людей.
Пирог с минтаем на Благовещение
Ингредиенты:
- 500 г филе минтая;
- 4 картофелины;
- 1 луковица;
- 1 ч. л. молотой паприки;
- кунжут;
- соль, перец, другие специи.
Для теста:
- 2 куриных яйца;
- 150 мл кефира;
- 180 г муки;
- 5 г разрыхлителя;
- 15 мл растительного масла;
- соль, щепотка соды.
Бюджетный рецепт вкусного ужина – минтая в сырно-сливочном соусе – читайте здесь.
Как приготовить:
- Филе минтая крупно нарезать, отварить, посолить и добавить специи. Удалить кости, нарезать.
- Картофель очистить и нарезать соломкой. Обжарить с луком на растительном масле.
- Для теста соединить яйца, кефир, соль, соду и растительное масло.
- Добавить муку и разрыхлитель. Если тесто слишком крутое, добавить немного кефира. Если жидкое – муки.
- Форму смазать сливочным маслом. Вылить половину теста и выложить картофель. Выложить минтай и залить тестом.
- Посыпать кунжутом, выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки.