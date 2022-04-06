Пирог с минтаем и картофелем – простой и бюджетный рецепт на Благовещение

Минтай отварится со специями, картофель нужно нарезать соломкой и обжарить с луком. Расстойка для теста не нужна

Заливной пирог с минтаем / Фото: Инстаграм

Самая разная рыба, приготовленная любыми способами – это основные блюда на Благовещение. Их нужно приготовить 7 апреля.

Этот пирог очень бюджетный. Тесто замешивается на кефире, используется минтай – сравнительно недорогая рыба.

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Кроме минтая, для начинки нужен картофель. Нарежьте его соломкой и обжарьте с луком и специями.

Рецепт этого простого заливного пирога – редакционный и проверен десятками людей.

Пирог с минтаем на Благовещение

Ингредиенты:

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500 г филе минтая;

4 картофелины;

1 луковица;

1 ч. л. молотой паприки;

кунжут;

соль, перец, другие специи.

Для теста:

2 куриных яйца;

150 мл кефира;

180 г муки;

5 г разрыхлителя;

15 мл растительного масла;

соль, щепотка соды.

Бюджетный рецепт вкусного ужина – минтая в сырно-сливочном соусе – читайте здесь.



Как приготовить: