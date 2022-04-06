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Пирог с минтаем и картофелем – простой и бюджетный рецепт на Благовещение

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 апреля, 10:14
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Минтай отварится со специями, картофель нужно нарезать соломкой и обжарить с луком. Расстойка для теста не нужна
Заливной пирог с минтаем
Заливной пирог с минтаем / Фото: Инстаграм

Самая разная рыба, приготовленная любыми способами – это основные блюда на Благовещение. Их нужно приготовить 7 апреля.

Этот пирог очень бюджетный. Тесто замешивается на кефире, используется минтай – сравнительно недорогая рыба.

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Кроме минтая, для начинки нужен картофель. Нарежьте его соломкой и обжарьте с луком и специями.

Рецепт этого простого заливного пирога – редакционный и проверен десятками людей.

Пирог с минтаем на Благовещение

Ингредиенты:

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  • 500 г филе минтая;
  • 4 картофелины;
  • 1 луковица;
  • 1 ч. л. молотой паприки;
  • кунжут;
  • соль, перец, другие специи.

Для теста:

  • 2 куриных яйца;
  • 150 мл кефира;
  • 180 г муки;
  • 5 г разрыхлителя;
  • 15 мл растительного масла;
  • соль, щепотка соды.

Бюджетный рецепт вкусного ужина – минтая в сырно-сливочном соусе – читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Филе минтая крупно нарезать, отварить, посолить и добавить специи. Удалить кости, нарезать.
  2. Картофель очистить и нарезать соломкой. Обжарить с луком на растительном масле.
  3. Для теста соединить яйца, кефир, соль, соду и растительное масло.
  4. Добавить муку и разрыхлитель. Если тесто слишком крутое, добавить немного кефира. Если жидкое – муки.
  5. Форму смазать сливочным маслом. Вылить половину теста и выложить картофель. Выложить минтай и залить тестом.
  6. Посыпать кунжутом, выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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