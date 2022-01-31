Минтай в сырно-сливочной заливке – бюджетный рецепт для отличного ужина

Пока готовится заливка, минтай слегка замаринуется в специях. Для заливки используется молоко. Рыба запекается на подушке из лука по тертым твердым сыром.

Запеченный минтай / Фото: instagram.com/savluk_olya/

Бюджетно, но страшно вкусно – это все про минтай. Его, если приложить немного усилий, можно смело ставить на праздничный стол и угощать гостей.

Этот минтай будет запекаться на луке под свежими помидорами. Особый сливочный вкус придаст заливка на основе яиц и молока. Сливки тоже можно использовать.

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Минтай в сырно-сливочной заливке

Минтай в сырно-сливочной заливке / Фото: Sveta Dmitrieva

Ингредиенты:

минтай – 3 шт.;

помидоры – 4 шт.;

молоко – 250 мл;

яйцо – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

сыр твердый – 150 г;

соль, перец, лавровый лист, оливковое или растительное масло.

Здесь узнаете, как испечь недорогой и сытный пирог с брюшками лосося.

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Как приготовить:

Рыбу нарезать на кусочки. Посолить и поперчить на вкусу, перемешать. Дать постоять. Лук и помидоры нарезать кольцами. В форму для запекания налить масло, выложить лук. Положить несколько лавровых листов. Сверху выложить минтай, на него – помидоры. Для заливки два яйца соединить с молоком. Хорошо взбить. Аккуратно залить рыбу. Духовку разогреть до 180 градусов. Сыр натереть на крупной терке и посыпать рыбу. Запекать 40-45 минут. При подаче украсить зеленью.

Здесь смотрите весь процесс приготовления минтая.