Минтай в сырно-сливочной заливке – бюджетный рецепт для отличного ужина

Запеченный минтай / Фото: instagram.com/savluk_olya/
Бюджетно, но страшно вкусно – это все про минтай. Его, если приложить немного усилий, можно смело ставить на праздничный стол и угощать гостей.
Этот минтай будет запекаться на луке под свежими помидорами. Особый сливочный вкус придаст заливка на основе яиц и молока. Сливки тоже можно использовать.
Минтай в сырно-сливочной заливке
Минтай в сырно-сливочной заливке / Фото: Sveta Dmitrieva
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Ингредиенты:
- минтай – 3 шт.;
- помидоры – 4 шт.;
- молоко – 250 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- сыр твердый – 150 г;
- соль, перец, лавровый лист, оливковое или растительное масло.
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Как приготовить:
- Рыбу нарезать на кусочки. Посолить и поперчить на вкусу, перемешать. Дать постоять.
- Лук и помидоры нарезать кольцами.
- В форму для запекания налить масло, выложить лук. Положить несколько лавровых листов. Сверху выложить минтай, на него – помидоры.
- Для заливки два яйца соединить с молоком. Хорошо взбить. Аккуратно залить рыбу.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Сыр натереть на крупной терке и посыпать рыбу. Запекать 40-45 минут. При подаче украсить зеленью.
Здесь смотрите весь процесс приготовления минтая.