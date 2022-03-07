Быстрая маринованная свекла – можно есть через 25 минут

Свекла – это не только борщ и самые разные салаты, ее смело можно мариновать на один раз и на будущее. Маринованная свекла будет хорошо храниться в контейнере.

Сначала ее, нарезанную, нужно запечь со всех сторон, затем замариновать.

Быстрая маринованная свекла / Фото: instagram.com/recepti_animari/

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Рецепт со страницы recepti_animari.

Быстрая маринованная свекла

Ингредиенты:

свекла – 600 г;

соль, перец – по вкусу;

сушеная петрушка – 10 г;

растительное масло – 1-1.5 ст. л.

Для маринада:

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оливковое масло – 2 ст. л.;

чеснок – 2-3 зубчика;

мед – 1 ч. л.;

красный винный уксус или бальзамик – 1 ст. л.

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Как приготовить: