Швидкий маринований буряк – можна їсти за 25 хвилин

Буряк – це не тільки борщ та найрізноманітніші салати, його сміливо можна маринувати на один раз і на майбутнє. Маринований буряк добре зберігатиметься у контейнері.

Спочатку його, нарізаний, треба запекти з усіх боків, потім замаринувати.

Швидкий маринований буряк / Фото: instagram.com/recepti_animari/

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Рецепт зі сторінки recepti_animari.

Швидкий маринований буряк

Інгредієнти:

буряк – 600 г;

сіль, перець – за смаком;

сушена петрушка – 10 г;

олія – 1-1.5 ст. л.

Для маринаду:

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оливкова олія – 2 ст. л.;

часник (подрібнений) – 2-3 зубчики;

мед – 1 ч. л.;

червоний винний оцет – 1 ст. л.

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Як приготувати: