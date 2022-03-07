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Швидкий маринований буряк – можна їсти за 25 хвилин

Ірина Маслова
7 березня, 08:52
Після того, як буряк запечеться, його потрібно помістити в маринад з олії, меду та часнику

Буряк – це не тільки борщ та найрізноманітніші салати, його сміливо можна маринувати на один раз і на майбутнє. Маринований буряк добре зберігатиметься у контейнері.

Спочатку його, нарізаний, треба запекти з усіх боків, потім замаринувати.

Швидкий маринований буряк / Фото: instagram.com/recepti_animari/

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Рецепт зі сторінки recepti_animari.

Швидкий маринований буряк

Інгредієнти:

  • буряк – 600 г;
  • сіль, перець – за смаком;
  • сушена петрушка – 10 г;
  • олія – 1-1.5 ст. л.

Для маринаду:

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  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • часник (подрібнений) – 2-3 зубчики;
  • мед – 1 ч. л.;
  • червоний винний оцет – 1 ст. л.

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Як приготувати:

  1. Очистити буряк, нарізати півкільцями завтовшки 1 см.
  2. Вистелити деко папером для запікання. Викласти скибочки буряка в один шар, збризнути олією і запікати за 200 градусів 20-25 хвилин. Перевернути та запікати до готовності.
  3. Очистити та дрібно нарізати часник. З'єднати та ретельно змішати інгредієнти для маринаду.
  4. Викласти гарячі скибочки буряків у салатник. Додати петрушку та маринад. Добре все перемішати, додати сіль та мелений чорний перець.