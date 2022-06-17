Быстрые лепешки из трех ингредиентов, в конце смазываются сливочным маслом

Даже из самых простых ингредиентов возможно организовать себе красивый и вкусный завтрак. Обязательно попробуйте рулет с творогом и бананами, которые заворачиваются в лаваш.
Что касается этих лепешек, то они, по сути, не только на завтрак. Они прекрасно заменят хлеб.
Простые лепешки с творогом на завтрак / Фото: Alina FooDee
Количество муки может меняться, важно не забить нею тесто. К творогу для начинки добавьте немного зелени.
Когда лепешки будут готовы, смажьте их сливочным маслом и накройте крышкой. Пусть постоят несколько минут и станут мягкими.
Рецепт от Alina FooDee.
Лепешки с творогом на завтрак
Ингредиенты:
- вода горячая – 120 мл;
- мука – 200-220 г (±);
- растительное масло – 1 ч. л.;
- соль, сахар – по щепотке.
Начинка:
- творог – 300 г;
- соль;
- чеснок – 1 зубчик;
- зелень;
- сливочное масло – 30 г.
Как приготовить:
- В горячую воду добавить соль, сахар и растительное масло. Влить воду в муку, замесить тесто. Муки может понадобиться чуть больше.
- Тесто собрать в шар, накрыть пленкой, оставить на пять-десять минут.
- Творог посолить, добавить измельченный чеснок, зелень, сливочное масло и хорошо перемешать.
- Тесто разделить на шесть равных частей. Раскатать в круг диаметром около 24 см. На одну половину лепешки выложить начинку. Накрыть второй половиной и хорошо зафиксировать края.
- Обжарить на сухой сковороде до румяности с обеих сторон. Горячие лепешки смазать сливочным маслом. Дать постоять под крышкой.
Какими симпатичными получаются эти лепешки, можно увидеть в видео.
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