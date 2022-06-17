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Быстрые лепешки из трех ингредиентов, в конце смазываются сливочным маслом

Ирина Маслова
17 июня, 07:01
Оно, в очень маленьком количестве, попадает и в начинку. Тесто замешивается без яиц и на воде. По желанию добавьте к творогу измельченный зубок чеснока

Даже из самых простых ингредиентов возможно организовать себе красивый и вкусный завтрак. Обязательно попробуйте рулет с творогом и бананами, которые заворачиваются в лаваш.

Что касается этих лепешек, то они, по сути, не только на завтрак. Они прекрасно заменят хлеб.

Простые лепешки с творогом на завтрак / Фото: Alina FooDee

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Количество муки может меняться, важно не забить нею тесто. К творогу для начинки добавьте немного зелени.

Когда лепешки будут готовы, смажьте их сливочным маслом и накройте крышкой. Пусть постоят несколько минут и станут мягкими.

Рецепт от Alina FooDee.

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Лепешки с творогом на завтрак

Ингредиенты:

  • вода горячая – 120 мл;
  • мука – 200-220 г (±);
  • растительное масло – 1 ч. л.;
  • соль, сахар – по щепотке.

Начинка:

  • творог – 300 г;
  • соль;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • зелень;
  • сливочное масло – 30 г.

Как приготовить:

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  1. В горячую воду добавить соль, сахар и растительное масло. Влить воду в муку, замесить тесто. Муки может понадобиться чуть больше.
  2. Тесто собрать в шар, накрыть пленкой, оставить на пять-десять минут.
  3. Творог посолить, добавить измельченный чеснок, зелень, сливочное масло и хорошо перемешать.
  4. Тесто разделить на шесть равных частей. Раскатать в круг диаметром около 24 см. На одну половину лепешки выложить начинку. Накрыть второй половиной и хорошо зафиксировать края.
  5. Обжарить на сухой сковороде до румяности с обеих сторон. Горячие лепешки смазать сливочным маслом. Дать постоять под крышкой.

Какими симпатичными получаются эти лепешки, можно увидеть в видео.

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