Быстрые лепешки из трех ингредиентов, в конце смазываются сливочным маслом

Даже из самых простых ингредиентов возможно организовать себе красивый и вкусный завтрак. Обязательно попробуйте рулет с творогом и бананами, которые заворачиваются в лаваш.

Что касается этих лепешек, то они, по сути, не только на завтрак. Они прекрасно заменят хлеб.

Простые лепешки с творогом на завтрак / Фото: Alina FooDee

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Количество муки может меняться, важно не забить нею тесто. К творогу для начинки добавьте немного зелени.

Когда лепешки будут готовы, смажьте их сливочным маслом и накройте крышкой. Пусть постоят несколько минут и станут мягкими.

Рецепт от Alina FooDee.

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Лепешки с творогом на завтрак

Ингредиенты:

вода горячая – 120 мл;

мука – 200-220 г (±);

растительное масло – 1 ч. л.;

соль, сахар – по щепотке.

Начинка:

творог – 300 г;

соль;

чеснок – 1 зубчик;

зелень;

сливочное масло – 30 г.

Как приготовить:

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В горячую воду добавить соль, сахар и растительное масло. Влить воду в муку, замесить тесто. Муки может понадобиться чуть больше. Тесто собрать в шар, накрыть пленкой, оставить на пять-десять минут. Творог посолить, добавить измельченный чеснок, зелень, сливочное масло и хорошо перемешать. Тесто разделить на шесть равных частей. Раскатать в круг диаметром около 24 см. На одну половину лепешки выложить начинку. Накрыть второй половиной и хорошо зафиксировать края. Обжарить на сухой сковороде до румяности с обеих сторон. Горячие лепешки смазать сливочным маслом. Дать постоять под крышкой.

Какими симпатичными получаются эти лепешки, можно увидеть в видео.

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