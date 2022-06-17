Швидкі коржі з трьох інгредієнтів, наприкінці змащуються вершковим маслом

Навіть з найпростіших інгредієнтів можна організувати собі гарний і смачний сніданок. Обов'язково спробуйте рулет із кисломолочним сиром та бананами, які завертаються у лаваш.

Щодо цих коржиків, то вони, по суті, не лише на сніданок. Вони чудово замінять хліб.

Прості коржики з кисломолочним сиром на сніданок

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Кількість борошна може змінюватися, важливо не забити ним тісто. До сиру для начинки додайте трохи зелені.

Коли коржики будуть готові, змастіть їх вершковим маслом та накрийте кришкою. Нехай постоять кілька хвилин і стануть м'якими.

Рецепт від Alina FooDee.

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Коржики з кисломолочним сиром на сніданок

Інгредієнти:

вода гаряча – 120 мл;

борошно – 200-220 г (±);

олія – 1 ч. л.;

сіль, цукор – по щіпці.

Начинка:

сир – 300 г;

сіль;

часник – 1 зубчик;

зелень;

вершкове масло – 30 г.

Як приготувати:

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У гарячу воду додати сіль, цукор та олію. Влити воду в борошно, замісити тісто. Борошна може знадобитися трохи більше. Тісто зібрати в кулю, накрити плівкою, залишити на п'ять-десять хвилин. Сир посолити, додати подрібнений часник, зелень, вершкове масло та добре перемішати. Тісто розділити на шість рівних частин. Розкачати в коло діаметром близько 24 см. На одну половину коржика викласти начинку. Накрити другою половиною і добре зафіксувати краї. Обсмажити на сухій сковороді до рум'яності з обох боків. Гарячі коржі змастити вершковим маслом. Дати постояти під кришкою.

Якими симпатичними виходять ці коржики, можна побачити у відео.

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