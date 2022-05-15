Быстрый рецепт питательного итальянского салата – нужен консервированный тунец

Если в салате присутствует фасоль, это точно будет сытно. Если есть хороший консервированный тунец, то это еще и питательно.

Салат подойдет и на каждый день, и на праздник – он недорогой и вкусный, судя по сочетанию ингредиентов.

Рецепт итальянского салата с фасолью и тунцом

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Желательно, чтобы тунец был в масле и неизмельченный, красный лук можно заменить обычным, только быстро замариновать его в небольшом количестве сахара и уксуса.

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Итальянский салат с фасолью и тунцом

Итальянский салат с фасолью и тунцом

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Ингредиенты:

1 банка консервированной белой фасоли;

1 маленькая банка консервированного тунца;

четвертинка красной луковицы;

сок половины лимона или по вкусу;

зелень;

соль, черный перец, оливковое масло.

Как приготовить:

Лук нарезать тонкими полукольцами. Фасоль промыть. С тунца слить масло, слегка взрыхлить вилкой. Соединить фасоль, тунец, лук и мелко нарезанную зелень. Довести до вкуса солью, перцем, лимонным соком. Заправить оливковым маслом и перемешать.

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