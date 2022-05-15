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Быстрый рецепт питательного итальянского салата – нужен консервированный тунец

Ирина Маслова
15 мая, 17:16
И еще отварная фасоль. Лук нужен сладкий красный, его нарежьте максимально тонко. Зелень подойдет любая

Если в салате присутствует фасоль, это точно будет сытно. Если есть хороший консервированный тунец, то это еще и питательно.

Салат подойдет и на каждый день, и на праздник – он недорогой и вкусный, судя по сочетанию ингредиентов.

Рецепт итальянского салата с фасолью и тунцом

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Желательно, чтобы тунец был в масле и неизмельченный, красный лук можно заменить обычным, только быстро замариновать его в небольшом количестве сахара и уксуса.

Салат нашли на странице herringinfurs.blogspot.com.

Итальянский салат с фасолью и тунцом

Итальянский салат с фасолью и тунцом

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Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной белой фасоли;
  • 1 маленькая банка консервированного тунца;
  • четвертинка красной луковицы;
  • сок половины лимона или по вкусу;
  • зелень;
  • соль, черный перец, оливковое масло.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать тонкими полукольцами. Фасоль промыть.
  2. С тунца слить масло, слегка взрыхлить вилкой.
  3. Соединить фасоль, тунец, лук и мелко нарезанную зелень. Довести до вкуса солью, перцем, лимонным соком.
  4. Заправить оливковым маслом и перемешать.

Здесь узнаете интересный рецепт итальянского пирога. Нужно готовое слоеное тесто и отварной рис.