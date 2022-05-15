Швидкий рецепт поживного італійського салату – потрібен консервований тунець

Якщо у салаті присутня квасоля, це точно буде ситно. Якщо є хороший консервований тунець, це ще й поживно.
Салат підійде і на кожен день, і на свято – він недорогий і смачний, судячи з поєднання інгредієнтів.
Рецепт італійського салату з квасолею та тунцем
Бажано, щоб тунець був в олії та неподрібнений, червону цибулю можна замінити звичайною, тільки швидко замаринувати її в невеликій кількості цукру та оцту.
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Італійський салат з квасолею та тунцем
Італійський салат з квасолею та тунцем
Інгредієнти:
- 1 бляшанка консервованої білої квасолі;
- 1 невелика бляшанка консервованого тунця;
- четвертинка червоної цибулини;
- сік половини лимона або за смаком;
- зелень;
- сіль, чорний перець, оливкова олія.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Квасолю промити.
- З тунця злити олію, злегка розпушити виделкою.
- З'єднати квасолю, тунець, цибулю та дрібно нарізану зелень. Довести до смаку сіллю, перцем, лимонним соком.
- Заправити оливковою олією та перемішати.
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