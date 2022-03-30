Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Без майонезу

Чим замінити яйця

Обід за 30 хвилин

Пісний десерт

Замість компоту

Як на мангалі
СЬОГОДНІ Їжа

Салати з квасолею – прості рецепти легкого овочевого та з відвареним м'ясом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 17:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Квасоля може бути консервована не в томаті, але краще якщо зварите її самі. Салати заправляються олією і за бажанням з додаванням соку лимона
Салати з квасолею - прості рецепти
Салати з квасолею - прості рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

Салати з квасолею – це коли треба ситно повечеряти. Нижче два варіянти. Один овочевий, другий з відвареним м'ясом. Пропонується яловичина, вона цілком замінна куркою або шинкою.

Квасолю можна використовувати консервовану у власному соку, але краще, якщо вона буде відварена.

Реклама

Як правильно її зварити – дивіться тут.

Салат зі свіжими помідорами від vegansearth заправляється олією. Смачнішим він буде зі свіжою кінзою.

Салат з яловичиною за рецептом pp.mealзаправляється соусом з оливкової олії та соку лимона. Їх беріть за своїм смаком.

Реклама

Салат з квасолею та помідорами

Салат з квасолею та помідорами
Салат з квасолею та помідорами / Фото: instagram.com/vegansearth

Інгредієнти:

  • бляшанка консервованої квасолі;
  • помідори – 2-3 шт.;
  • червона цибуля – за смаком;
  • часник – 1 зуб.;
  • кінза, сіль, олія – за смаком.

Квасолю можна використовувати і як начинку. Наприклад у пастушому пирозі.⠀

Реклама

Як приготувати:

  1. Цибулю та помідори нарізати, часник подрібнити. З'єднати та перемішати.
  2. З квасолі злити воду і додати до помідорів з цибулею. Додати сіль та перець, заправити олією. Перемішати.
  3. Подавати зі свіжою нарізаною кінзою.

Салат з квасолею та відвареною яловичиною

Салат з квасолею та відвареною яловичиною
Салат з квасолею та відвареною яловичиною / Фото: instagram.com/pp.mea

Інгредієнти:

  • 1 болгарський перець великий;
  • 1 невелика бляшанка квасолі у власному соку;
  • 100 г відвареної яловичини;
  • 1 цибуля невелика;
  • невелика жменя волоських горіхів;
  • петрушка або кінза;
  • оливкова олія, сік лимона, сіль, перець – за смаком.

Рецепт паштету з буряка, для якого потрібна квасоля та бринза читайте тут.

Як приготувати:

  1. Усі інгредієнти нарізати та змішати. Додати подрібнені горіхи.
  2. Для заправки змішати оливкову олію та сік лимона, заправити салат.
  3. Довести до смаку сіллю, перцем та свіжою зеленню.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Дівам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити сир на свіжість
Узнать
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Гамбургер як у McDonalds
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Стародавні рецепти
Смачно по-українські
Готувати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти