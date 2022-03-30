Салати з квасолею – прості рецепти легкого овочевого та з відвареним м'ясом

Квасоля може бути консервована не в томаті, але краще якщо зварите її самі. Салати заправляються олією і за бажанням з додаванням соку лимона

Салати з квасолею - прості рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

Салати з квасолею – це коли треба ситно повечеряти. Нижче два варіянти. Один овочевий, другий з відвареним м'ясом. Пропонується яловичина, вона цілком замінна куркою або шинкою.

Квасолю можна використовувати консервовану у власному соку, але краще, якщо вона буде відварена.

Реклама

Як правильно її зварити – дивіться тут.

Салат зі свіжими помідорами від vegansearth заправляється олією. Смачнішим він буде зі свіжою кінзою.

Салат з яловичиною за рецептом pp.mealзаправляється соусом з оливкової олії та соку лимона. Їх беріть за своїм смаком.

Реклама

Салат з квасолею та помідорами

Салат з квасолею та помідорами / Фото: instagram.com/vegansearth

Інгредієнти:

бляшанка консервованої квасолі;

помідори – 2-3 шт.;

червона цибуля – за смаком;

часник – 1 зуб.;

кінза, сіль, олія – за смаком.

Квасолю можна використовувати і як начинку. Наприклад у пастушому пирозі.⠀

Реклама

Як приготувати:

Цибулю та помідори нарізати, часник подрібнити. З'єднати та перемішати. З квасолі злити воду і додати до помідорів з цибулею. Додати сіль та перець, заправити олією. Перемішати. Подавати зі свіжою нарізаною кінзою.

Салат з квасолею та відвареною яловичиною

Салат з квасолею та відвареною яловичиною / Фото: instagram.com/pp.mea

Інгредієнти:

1 болгарський перець великий;

1 невелика бляшанка квасолі у власному соку;

100 г відвареної яловичини;

1 цибуля невелика;

невелика жменя волоських горіхів;

петрушка або кінза;

оливкова олія, сік лимона, сіль, перець – за смаком.

Рецепт паштету з буряка, для якого потрібна квасоля та бринза читайте тут.

Як приготувати: