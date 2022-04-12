Быстрый рецепт закуски из маринованных овощей на каждый день и на праздник

О том, как быстро замариновать отличные помидоры, даже самые ранние, мы писали. Теперь – целое ассорти из недорогих овощей.

Если не найдете какой-то ингредиент, его можно заменить большим количеством другого.

Закуска из маринованных овощей / Фото: onepotrecipes.com

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На канале Готовим с Оксаной Пашко рекомендуют отваривать овощи отдельно: морковь с грибами, цветную капусту с перцем, брокколи.

Последнюю после варки поместите на несколько минут в ледяную воду, так она не утратит свой яркий цвет.

Быстрая закуска из маринованных овощей

Быстрая закуска из маринованных овощей / Фото: Готовим с Оксаной Пашко

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Ингредиенты:

цветная капуста, брокколи, перец – по 400 г;

морковь – 2 шт.;

шампиньоны – 400 г.

Маринад:

вода – 500 мл;

масло растительное – 100 мл;

уксус яблочный 6% – 100 мл;

сахар – 150 г;

соль, молотый кориандр – по 1 ст. л.;

карри – 1 ч. л.;

чеснок – 3 зубчика.

Здесь читайте рецепт моркови по-корейски, она будет готова за 10 минут.

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Как приготовить:

Для маринада соединить все ингредиенты в сотейнике, дать закипеть и через минуту снять с огня до остывания. Пропустить через пресс чеснок, добавить в маринад Овощи вымыть и нарезать по вкусу. В кипящую воду добавить морковь и грибы. Варить 5 минут. Откинуть на дуршлаг. Отварить капусту в кипящей воде, варить 2 минуты. Переложить в ледяную воду. Также отварить цветную капусту и перец, дать остыть. В емкость сложить все овощи. Залить маринадом и перемешать. Накрыть крышкой и оставить на 6 часов.

Подробней об этой овощной закуске смотрите в видео.