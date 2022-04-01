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Бюджетный рецепт уютного картофельного пирога – специально для Тельцов

Ирина Маслова
1 апреля, 14:03
Тесто у этого пирога песочное, поэтому после замеса подержите его в холодильнике. Кроме картофеля, в пироге будет сметанный крем

Тельцы – люди домашние, очень ценят уют и заботу. Еду предпочитают простую, но приготовленную с любовью. Они не такие требовательные и активные, как Овны, для них мы предлагали приготовить бархатную курицу.

Ну а если в вашей семье есть представитель знака Телец, то он несомненно обрадуется свежеиспеченному картофельному пирогу.

Рецепт уютного картофельного пирога для Тельцов / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/yummy_mood_everyday/, www.deccanherald.com

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Под картофелем будет крем из сметаны, поэтому в сочности выпечки сомневаться не приходится.

Рецепт от фудблогера yummy_mood_everyday.

Картофельный пирог для Тельцов

Картофельный пирог для Тельцов / Фото: instagram.com/yummy_mood_everyday/

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Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г;
  • яйцо крупное – 1 шт.;
  • масло сливочное 82,5 % – 50 г;
  • вода – 3 ст. л.;
  • щепотка соли.

Для крема:

  • сметана 20% – 150 г;
  • мука – 2 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль, перец черный, мускатный орех.

Для начинки:

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  • картофель 3-4 шт.;
  • лук – 1 шт.

Дев, если они есть в вашем окружении, можно угостить чечевичными фрикадельками с грибами. Их рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Смешать масло комнатной температуры и яйцо. Влить воду, добавить муку и соль. Замесить тесто, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут.
  2. Картофель очистить и нарезать тонкими слайсами. Отварить в кипящей подсоленной воде в течение 3 минут. Слить воду, дать остыть.
  3. Лук мелко мелко нарезать и обжарить на сливочном масле.
  4. Смешать все ингредиенты для крема.
  5. Тесто раскатать, выложить в форму, сформировать бортики. Вылить крем, сверху выложить лук, затем – картофель внахлест.
  6. Смазать тесто молоком, на картофель разложить маленькие кусочки сливочного масла.
  7. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах около 45 минут.