Бюджетний рецепт затишного картопляного пирога – спеціяльно для Тельців

Тельці – люди домашні, дуже цінують затишок і турботу. Їжі віддають перевагу простій, але приготовленій з любов'ю. Вони не такі вимогливі та активні, як Овни, для них ми пропонували приготувати оксамитову курку.
Ну а якщо у вашій сім'ї є представник знаку Телець, то він безсумнівно зрадіє свіжоспеченому картопляному пирогу.
Рецепт затишного картопляного пирога для Тельців / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/yummy_mood_everyday/, www.deccanherald.com
Під картоплею буде крем зі сметани, тому в соковитості випічки сумніватися не доводиться.
Рецепт від фудблогерки yummy_mood_everyday.
Картопляний пиріг для Тельців
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 200 г;
- яйце велике – 1 шт.;
- масло вершкове 82,5% – 50 г;
- вода – 3 ст. л.;
- дрібка солі.
Для крему:
- сметана 20% – 150 г;
- борошно – 2 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- сіль, чорний перець, мускатний горіх.
Для начинки:
- картопля 3-4 шт.;
- цибуля – 1 шт.
Дів, якщо вони є у вашому оточенні, можна пригостити чечевичними фрикадельками з грибами. Їхній рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Змішати масло кімнатної температури та яйце. Влити воду, додати борошно та сіль. Замісити тісто, накрити плівкою та залишити в холодильнику на 30 хвилин.
- Картоплю очистити та нарізати тонкими слайсами. Відварити у киплячій підсоленій воді впродовж 3 хвилин. Злити воду, дати охолонути.
- Цибулю дрібно дрібно нарізати й обсмажити на вершковому маслі.
- Змішати усі інгредієнти для крему.
- Тісто розкачати, викласти у форму, сформувати бортики. Вилити крем, зверху викласти цибулю, потім – картоплю нахлистом.
- Змастити тісто молоком, на картоплю розкласти маленькі шматочки вершкового масла.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.