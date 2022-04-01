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Бюджетний рецепт затишного картопляного пирога – спеціяльно для Тельців

Ірина Маслова
1 квітня, 14:03
Тісто цього пирога пісочне, тому після замісу потримайте його в холодильнику. Крім картоплі, у пирозі буде сметанний крем

Тельці – люди домашні, дуже цінують затишок і турботу. Їжі віддають перевагу простій, але приготовленій з любов'ю. Вони не такі вимогливі та активні, як Овни, для них ми пропонували приготувати оксамитову курку.

Ну а якщо у вашій сім'ї є представник знаку Телець, то він безсумнівно зрадіє свіжоспеченому картопляному пирогу.

Рецепт затишного картопляного пирога для Тельців / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/yummy_mood_everyday/, www.deccanherald.com

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Під картоплею буде крем зі сметани, тому в соковитості випічки сумніватися не доводиться.

Рецепт від фудблогерки yummy_mood_everyday.

Картопляний пиріг для Тельців

Картопляний пиріг для Тельців / Фото: instagram.com/yummy_mood_everyday/

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Інгредієнти для тіста:

  • борошно – 200 г;
  • яйце велике – 1 шт.;
  • масло вершкове 82,5% – 50 г;
  • вода – 3 ст. л.;
  • дрібка солі.

Для крему:

  • сметана 20% – 150 г;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль, чорний перець, мускатний горіх.

Для начинки:

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  • картопля 3-4 шт.;
  • цибуля – 1 шт.

Дів, якщо вони є у вашому оточенні, можна пригостити чечевичними фрикадельками з грибами. Їхній рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Змішати масло кімнатної температури та яйце. Влити воду, додати борошно та сіль. Замісити тісто, накрити плівкою та залишити в холодильнику на 30 хвилин.
  2. Картоплю очистити та нарізати тонкими слайсами. Відварити у киплячій підсоленій воді впродовж 3 хвилин. Злити воду, дати охолонути.
  3. Цибулю дрібно дрібно нарізати й обсмажити на вершковому маслі.
  4. Змішати усі інгредієнти для крему.
  5. Тісто розкачати, викласти у форму, сформувати бортики. Вилити крем, зверху викласти цибулю, потім – картоплю нахлистом.
  6. Змастити тісто молоком, на картоплю розкласти маленькі шматочки вершкового масла.
  7. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.