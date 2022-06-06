Бюджетный ужин на каждый день – рецепт рассыпчатого булгура с фаршем (видео)

Это не только бюджетный и простой ужин, булгур с фаршем можно готовить на обед. Есть все основания предполагать, что такой вариант для семейного стола никогда не надоест.
Ужин готовится в одной сковороде. После того, как фарш с овощами обжарится, и засыплется булгур, нужно всего лишь 15 минут до полной готовности крупы.
Булгур с фаршем на ужин / Фото: freepik.com
Используем говяжий фарш, его можно заменить свиным, чтобы добиться сочной текстуры.
Рецепт от Кухня на любой вкус с Еленой Ус можно совершенствовать, добавив, например, немного шампиньонов или болгарского перца.
Булгур с говяжьим фаршем
Ингредиенты:
- 400 г булгура;
- 300 г говяжьего фарша;
- 1 – 2 луковицы;
- 1 крупная морковь;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- соль, перец, приправы;
- бульон или вода – приблизительно 1 л.
Как приготовить:
- Морковь натереть, лук нарезать.
- Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, готовить несколько минут.
- Выложить фарш, перемешать. Добавить томатную пасту, специи, готовить 7 минут.
- Булгур промыть, всыпать в сковороду, залить водой или бульоном, перемешать.
- Готовить на медленном огне под крышкой 15 минут.
Каким красивым получается этот простой и недорогой ужин – смотрите в видео.
Из булгура получается очень интересный завтрак. Для него нужны сухофрукты.