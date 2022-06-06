Бюджетна вечеря на кожен день – рецепт розсипчастого булгуру з фаршем (відео)

Це не тільки бюджетна та проста вечеря, булгур з фаршем можна готувати на обід. Є всі підстави припускати, що такий варіянт для сімейного столу ніколи не набридне.
Вечеря готується в одній сковороді. Після того, як фарш з овочами обсмажиться, і засиплеться булгур, потрібно лише 15 хвилин до повної готовності крупи.
Булгур з фаршем на вечерю
Використовуємо яловичий фарш, його можна замінити свинячим, щоб досягти соковитої текстури.
Рецепт від Кухня на будь-який смак з Оленою Ус можна вдосконалювати, додавши, наприклад, трохи печериць або болгарського перцю.
Булгур з яловичим фаршем
Булгур з яловичим фаршем
Інгредієнти:
- 400 г булгуру;
- 300 г яловичого фаршу;
- 1-2 цибулини;
- 1 велика морква;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- сіль, перець, приправи;
- бульйон або вода – приблизно 1 л.
Як приготувати:
- Моркву натерти, нарізати цибулю.
- Обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву, готувати кілька хвилин.
- Викласти фарш, перемішати. Додати томатну пасту, спеції, готувати 7 хвилин.
- Булгур промити, всипати в сковороду, залити водою або бульйоном, перемішати.
- Готувати на повільному вогні під кришкою 15 хвилин.
Якою красивою є ця проста й недорога вечеря – дивіться у відео.
З булгура виходить дуже цікавий сніданок. Для нього потрібні сухофрукти.