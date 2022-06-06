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Бюджетна вечеря на кожен день – рецепт розсипчастого булгуру з фаршем (відео)

Ірина Маслова
6 червня, 16:51
Крупи та фаршу, яловичого, береться практично в однакових пропорціях. Вечерю можна готувати на воді або бульйоні. Часу знадобиться лише 30 хвилин

Це не тільки бюджетна та проста вечеря, булгур з фаршем можна готувати на обід. Є всі підстави припускати, що такий варіянт для сімейного столу ніколи не набридне.

Вечеря готується в одній сковороді. Після того, як фарш з овочами обсмажиться, і засиплеться булгур, потрібно лише 15 хвилин до повної готовності крупи.

Булгур з фаршем на вечерю

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Використовуємо яловичий фарш, його можна замінити свинячим, щоб досягти соковитої текстури.

Рецепт від Кухня на будь-який смак з Оленою Ус можна вдосконалювати, додавши, наприклад, трохи печериць або болгарського перцю.

Булгур з яловичим фаршем

Булгур з яловичим фаршем

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Інгредієнти:

  • 400 г булгуру;
  • 300 г яловичого фаршу;
  • 1-2 цибулини;
  • 1 велика морква;
  • 1 ст. л. томатної пасти;
  • сіль, перець, приправи;
  • бульйон або вода – приблизно 1 л.

Як приготувати:

  1. Моркву натерти, нарізати цибулю.
  2. Обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву, готувати кілька хвилин.
  3. Викласти фарш, перемішати. Додати томатну пасту, спеції, готувати 7 хвилин.
  4. Булгур промити, всипати в сковороду, залити водою або бульйоном, перемішати.
  5. Готувати на повільному вогні під кришкою 15 хвилин.

Якою красивою є ця проста й недорога вечеря – дивіться у відео.

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З булгура виходить дуже цікавий сніданок. Для нього потрібні сухофрукти.