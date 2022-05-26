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Ранкова каша з булгуру з медом та сухофруктами – незвичайний рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 травня, 07:01
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Зрозуміло, що набір топінгів для цієї каші є умовним. Можна карамелізувати яблука або банани, використовувати свіжі або розморожені ягоди
Каша з булгуру з фруктами
Каша з булгуру з фруктами

Зазвичай булгур, втім, як і кукурудзяну кашу, ми сприймаємо насамперед як гарнір до м'яса або курки.

Не варто так обмежуватися, адже булгур міцно дружить з ягодами, родзинками, курагою та горіхами.

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На сторінці kulinarnyizhurnal пропонують спочатку потушкувати промитий булгур на вершковому маслі, а потім варити. Обсмажити в маслі треба й нарізані сухофрукти.

Їх перед тим, як починати готувати цю кашу, залийте гарячою водою.

Каша з булгуру з медом, сухофруктами та горіхами

Каша з булгура з медом, сухофруктами та горіхами
Каша з булгура з медом, сухофруктами та горіхами

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Інгредієнти:

  • булгур – 400 г;
  • курага – 200 г;
  • сушена вишня – 50 г;
  • родзинки – 100 г;
  • лимон;
  • горіхи – 50 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

  1. Вершкове масло (50 г) розтопити в глибокому сотейнику і на повільному вогні, впродовж двох хвилин, потушкувати булгур, постійно помішуючи. Залити булгур водою на один-два пальці, додати сіль та варити 10-12 хвилин.
  2. На сковорідці розтопити вершкове масло та обсмажити нарізані сухофрукти. Обсмажувати три хвилини. Додати сік лимона, горіхи, мед. Готувати помішуючи дві хвилини.
  3. Змішати булгур із сухофруктами та горіхами, довести до готовності.

Ще можна приготувати гарну помаранчеву вівсянку, до каші додається морква.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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