Обсмажте гречку з пшоном, додайте моркву та м'ясо – буде чудова бюджетна вечеря

М'ясо можна замінити курячим філе або навіть улюбленими субпродуктами. Спочатку вся крупа обсмажується на невеликій кількості олії

Бюджетно – зовсім не означає, що це буде несмачно або неситно. Наприклад, такі прості курячі гомілки можна перетворити на ресторанну страву.

І є припущення, що гречку з пшоном мало хто готував. Як показує цей рецепт, дуже дарма. Крупа вийде соковитою і не лише за рахунок м'яса, цибулі та моркви, а за рахунок принципу приготування.

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Вечеря тушкується під кришкою, за бажання до води додайте трохи сметани.

Оригінальний рецепт з каналу Strana_Кулінарії.

Гречка з пшоном та м'ясом

Гречка з пшоном та м'ясом

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Інгредієнти:

за 1 ск. гречки та пшона;

цибулина;

2 шт. моркви;

3 зуб. часнику;

200 г м'яса;

сіль, перець, спеції, зелень.

І ще один рецепт бюджетної вечері – картопляних човників – потрібно обов'язково спробувати.

Як приготувати:

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Гречку і пшоно промити, висипати на сковороду. Обсмажити на олії 10 хвилин. В іншій сковороді обсмажити нарізану цибулю. Додати часник та дрібнонарізане м'ясо. Обсмажити кілька хвилин. Додати терту моркву та спеції, обсмажити. Всипати обсмажену крупу, залити одним літром окропу. Готувати під кришкою до випаровування рідини. Подавати із зеленню.

Дуже оригінальна вечеря виходить з простих макаронів, як їх зробити в сковороді з плавленим сиром – читайте тут.