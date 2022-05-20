Обсмажте гречку з пшоном, додайте моркву та м'ясо – буде чудова бюджетна вечеря

Бюджетно – зовсім не означає, що це буде несмачно або неситно. Наприклад, такі прості курячі гомілки можна перетворити на ресторанну страву.
І є припущення, що гречку з пшоном мало хто готував. Як показує цей рецепт, дуже дарма. Крупа вийде соковитою і не лише за рахунок м'яса, цибулі та моркви, а за рахунок принципу приготування.
Вечеря тушкується під кришкою, за бажання до води додайте трохи сметани.
Оригінальний рецепт з каналу Strana_Кулінарії.
Гречка з пшоном та м'ясом
Інгредієнти:
- за 1 ск. гречки та пшона;
- цибулина;
- 2 шт. моркви;
- 3 зуб. часнику;
- 200 г м'яса;
- сіль, перець, спеції, зелень.
І ще один рецепт бюджетної вечері – картопляних човників – потрібно обов'язково спробувати.
Як приготувати:
- Гречку і пшоно промити, висипати на сковороду. Обсмажити на олії 10 хвилин.
- В іншій сковороді обсмажити нарізану цибулю. Додати часник та дрібнонарізане м'ясо. Обсмажити кілька хвилин. Додати терту моркву та спеції, обсмажити.
- Всипати обсмажену крупу, залити одним літром окропу. Готувати під кришкою до випаровування рідини.
- Подавати із зеленню.
Дуже оригінальна вечеря виходить з простих макаронів, як їх зробити в сковороді з плавленим сиром – читайте тут.