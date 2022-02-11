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Бюджетный ужин за 30 минут – как приготовить печень по-венециански

Ирина Маслова
11 февраля, 17:20
Нужна говяжья или телячья печень, лук, белое вино, соль и перец. Говяжья печень жестковатая, если используете ее, замочите предварительно в молоке

Немцы любят куриную печень, готовят ее с яблоками, у итальянцев есть печень по-венециански или венецианская печень.

Нужна телячья или говяжья. Если берете последнюю, то ее желательно предварительно замочить в молоке.

Печень по-венециански / Фото: cookidoo.pl

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Печень по-венециански – блюдо достаточно немолодое. Насчитывает более двух столетий. Есть информация, что изначально в составе был инжир, но потом он уступил место более дешевому луку.

В этом рецепте используется белый лук. Он будет пассероваться в белом вине.

Рецепт от итальянского кулинарного сайта Donnafugata.it.

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Печень по-венециански

Печень по-венециански / Фото: www.donnafugata.it

Ингредиенты:

  • 400 г телячьей печени;
  • 200 г белого лука;
  • 100 мл сухого белого вина;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • петрушка, соль и перец.

Здесь узнаете, как чехи готовят куриную печень и почему она получается мегасочной.

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Как приготовить:

  1. Очистите лук и нарежьте его очень тонко. Вымойте и нарежьте петрушку. Разогрейте масло, высыпьте лук и готовьте его около двадцати минут, постоянно помешивая и следя за тем, чтобы он не сильно зажарился.
  2. Через несколько минут уменьшите огонь, посолите и влейте частями вино.
  3. Положите печень в сковороду с луком, увеличив огонь. Продолжайте готовить еще четыре-пять минут, непрерывно переворачивая. В самом конце доведите до вкусу солью и перцем.
  4. Подавайте блюдо горячим, посыпав рубленой петрушкой.