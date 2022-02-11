Бюджетный ужин за 30 минут – как приготовить печень по-венециански

Немцы любят куриную печень, готовят ее с яблоками, у итальянцев есть печень по-венециански или венецианская печень.
Нужна телячья или говяжья. Если берете последнюю, то ее желательно предварительно замочить в молоке.
Печень по-венециански / Фото: cookidoo.pl
Печень по-венециански – блюдо достаточно немолодое. Насчитывает более двух столетий. Есть информация, что изначально в составе был инжир, но потом он уступил место более дешевому луку.
В этом рецепте используется белый лук. Он будет пассероваться в белом вине.
Рецепт от итальянского кулинарного сайта Donnafugata.it.
Печень по-венециански
Печень по-венециански / Фото: www.donnafugata.it
Ингредиенты:
- 400 г телячьей печени;
- 200 г белого лука;
- 100 мл сухого белого вина;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- петрушка, соль и перец.
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Как приготовить:
- Очистите лук и нарежьте его очень тонко. Вымойте и нарежьте петрушку. Разогрейте масло, высыпьте лук и готовьте его около двадцати минут, постоянно помешивая и следя за тем, чтобы он не сильно зажарился.
- Через несколько минут уменьшите огонь, посолите и влейте частями вино.
- Положите печень в сковороду с луком, увеличив огонь. Продолжайте готовить еще четыре-пять минут, непрерывно переворачивая. В самом конце доведите до вкусу солью и перцем.
- Подавайте блюдо горячим, посыпав рубленой петрушкой.