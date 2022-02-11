Бюджетна вечеря за 30 хвилин – як приготувати печінку по-венеційськи

Німці люблять курячу печінку, готують її з яблуками, а у італійців є печінка по-венеційськи або венеційська печінка.
Потрібна теляча або яловича. Якщо берете останню, її бажано попередньо замочити в молоці.
Печінка по-венеційськи / Фото: cookidoo.pl
Печінка по-венеційськи – страва порівняно давня. Налічує понад два століття. Є інформація, що спочатку у складі був інжир, але потім він поступився місцем дешевшій цибулі.
У цьому рецепті використовується біла цибуля. Вона пасеруватиметься в білому вині.
Рецепт від італійського кулінарного сайту Donnafugata.it.
Печінка по-венеційськи
Печінка по-венеційськи / Фото: www.donnafugata.it
Інгредієнти:
- 400 г телячої печінки;
- 200 г білої цибулі;
- 100 мл сухого білого вина;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- петрушка, сіль та перець.
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Як приготувати:
- Очистіть цибулю і наріжте її дуже тонко. Вимийте та наріжте петрушку. Розігрійте олію, висипте цибулю і готуйте її близько двадцяти хвилин, постійно помішуючи і стежачи за тим, щоб вона не сильно засмажилася.
- За кілька хвилин зменшіть вогонь, посоліть та влийте частинами вино.
- Покладіть печінку в сковороду із цибулею, збільшивши вогонь. Продовжуйте готувати ще чотири-п'ять хвилин, безперервно перевертаючи. Наприкінці доведіть до смаку сіллю і перцем.
- Подавайте страву гарячою, посипавши рубаною петрушкою.