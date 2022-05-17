Чай из сирени – как приготовить популярный напиток из Латвии

Мы давно освоили пользу и успокоительный эффект травяных чаев, один из фаворитов – с мятой. А вот цветы используем гораздо реже.

В этом плане преуспели латыши, которые научились заваривать чай из сирени. Как рассказывают на сайте latvianeats.com, в Риге есть огромный парк сирени, где можно попробовать не только этот напиток, но и другие вкусности, вдохновленные этим красивым растением.

Как приготовить чай из сирени / Фото: latvianeats.com

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Понятно, что после настаивания чай будет немного горчить, регулируйте его вкус сахаром или медом.

Чай из сирени

Ингредиенты:

3 стакана цветков сирени;

4 стакана кипятка;

лимон, сахар, мед или кленовый сироп для подачи.

Перед чаем можно съесть открытые пирожки с морковью скландраусис, это гордость латышской кухни.

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Как приготовить:

Поместите цветки сирени в большой термостойкий кувшин. Добавьте кипяток и оставьте на ночь. Процедите жидкость, выбросьте цветки. Разбавьте еще водой, добавьте любимый подсластитель по вкусу – на этом этапе чай будет очень горьким. Подавать со льдом и долькой лимона по желанию.

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