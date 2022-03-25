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Немного сахара и сало – как готовят квашеную тушеную капуста в Латвии и рецепт

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25 марта, 15:47
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Нужно сказать, что в Латвии очень любят тушить квашеную капусту. Добавляют в нее морковь, томатную пасту, чеснок и даже яблоки и мед
Для тушения лучше всего подходит белокочанная капуста
Для тушения лучше всего подходит белокочанная капуста / Фото: Depositphotos

Капусту тушат не только у нас. В Греции, правда, свежую, готовят с рисом. Называется она лаханоризо.

В Латвии тушеная квашеная капуста – хит. Рецептов ее очень много, как и ингредиентов, которые сопровождают блюдо. Из очень неожиданных – мед и яблоки.

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Капуста, рецепт которой ниже, тоже очень интересная. Используется сало, которое попадает к слегка обжаренному сахару, а потом – к капусте.

Подают ее с копченостями, сосисками или картофелем.

Рецепт с сайта Latvianeats.com, посвященного латвийской кухне.

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Квашеная тушеная капуста – латвийский рецепт

Тушеная капуста квашеная
Тушеная капуста квашеная / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг квашеной капусты;
  • вода;
  • 100 г сала;
  • 9 ст. л. сахара.

Здесь найдете рецепт известной грузинской закуски пхали. Нужна свежая капуста.

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Как приготовить:

  1. Капусту немного промыть, откинуть на дуршлаг. Добавить воду, довести до кипения. Тушить 1,5-2 часа на среднем огне.
  2. Откинуть квашеную капусту на дуршлаг, следя, чтобы не осталось лишней жидкости.
  3. Растопить сахар в большой сковороде, пока он не станет золотисто-коричневым. Добавить нарезанное сало и осторожно перемешать, пока сахар и жир не растают.
  4. Добавить квашеную капусту и готовить, периодически помешивая, 10-15 минут до золотистого цвета.

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