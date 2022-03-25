Немного сахара и сало – как готовят квашеную тушеную капуста в Латвии и рецепт

Капусту тушат не только у нас. В Греции, правда, свежую, готовят с рисом. Называется она лаханоризо.
В Латвии тушеная квашеная капуста – хит. Рецептов ее очень много, как и ингредиентов, которые сопровождают блюдо. Из очень неожиданных – мед и яблоки.
Капуста, рецепт которой ниже, тоже очень интересная. Используется сало, которое попадает к слегка обжаренному сахару, а потом – к капусте.
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Подают ее с копченостями, сосисками или картофелем.
Рецепт с сайта Latvianeats.com, посвященного латвийской кухне.
Квашеная тушеная капуста – латвийский рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг квашеной капусты;
- вода;
- 100 г сала;
- 9 ст. л. сахара.
Здесь найдете рецепт известной грузинской закуски пхали. Нужна свежая капуста.
Как приготовить:
- Капусту немного промыть, откинуть на дуршлаг. Добавить воду, довести до кипения. Тушить 1,5-2 часа на среднем огне.
- Откинуть квашеную капусту на дуршлаг, следя, чтобы не осталось лишней жидкости.
- Растопить сахар в большой сковороде, пока он не станет золотисто-коричневым. Добавить нарезанное сало и осторожно перемешать, пока сахар и жир не растают.
- Добавить квашеную капусту и готовить, периодически помешивая, 10-15 минут до золотистого цвета.