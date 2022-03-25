Трохи цукру та сало – як готують квашену тушковану капусту в Латвії та рецепт

Капусту тушкують не тільки у нас. У Греції, щоправда, свіжу, готують з рисом. Називається вона лаханоризо.
У Латвії тушкована квашена капуста – хіт. Рецептів її дуже багато, як і інгредієнтів, що супроводжують страву. З дуже несподіваних – мед та яблука.
Капуста, рецепт якої нижче, також дуже цікава. Використовується сало, яке потрапляє до злегка обсмаженого цукру, а потім – до капусти.
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Подають її з копченостями, сосисками або картоплею.
Рецепт із сайту Latvianeats.com, присвяченого латвійській кухні.
Квашена тушкована капуста – латвійський рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг квашеної капусти;
- вода;
- 100 г сала;
- 9 ст. л. цукру.
Тут знайдете рецепт відомої грузинської закуски пхалі. Потрібна свіжа капуста.
Як приготувати:
- Капусту трохи промити, відкинути на друшляк. Додати воду, довести до кипіння. Тушкувати 1,5-2 години на середньому вогні.
- Відкинути квашену капусту на друшляк, стежачи, щоб не залишилося зайвої рідини.
- Розтопити цукор у великій сковороді, доки він стане золотаво-коричневим. Додати нарізане сало та обережно перемішати, доки цукор та жир не розтануть.
- Додати квашену капусту та готувати, періодично помішуючи, 10-15 хвилин до золотавого кольору.