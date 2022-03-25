Трохи цукру та сало – як готують квашену тушковану капусту в Латвії та рецепт

Треба сказати, що у Латвії дуже люблять тушкувати квашену капусту. Додають до неї моркву, томатну пасту, часник і навіть яблука та мед

Для тушкування найкраще підходить білокачанна капуста / Фото: Depositphotos

Капусту тушкують не тільки у нас. У Греції, щоправда, свіжу, готують з рисом. Називається вона лаханоризо.

У Латвії тушкована квашена капуста – хіт. Рецептів її дуже багато, як і інгредієнтів, що супроводжують страву. З дуже несподіваних – мед та яблука.

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Капуста, рецепт якої нижче, також дуже цікава. Використовується сало, яке потрапляє до злегка обсмаженого цукру, а потім – до капусти.

Подають її з копченостями, сосисками або картоплею.

Рецепт із сайту Latvianeats.com, присвяченого латвійській кухні.

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Квашена тушкована капуста – латвійський рецепт

Тушкована капуста квашена / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг квашеної капусти;

вода;

100 г сала;

9 ст. л. цукру.

Тут знайдете рецепт відомої грузинської закуски пхалі. Потрібна свіжа капуста.

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Як приготувати: