Открытые пирожки с морковью – как испечь традиционную выпечку Латвии

Называются они скландраусис и готовят их еще с 16-го века. Начинка двухслойная. Первый слой – картофельное пюре, второй – из моркови и меда

Пирожки с морковью и картофелем / Фото: instagram.com/kuldigas.labumi/

В каждой стране есть свои, особенные пирожки. На Мальте – хрустящие пастицци с творогом или горохом. В Латвии – открытые скландраусис, рецепт которых известен с 16-го века.

Это первое латышское блюдо, которому Европейская комиссия присвоило звание "Абсолютно традиционное блюдо".

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Выпекаются они из ржаной муки, обязательна морковь – она не просто начинка, но и украшение пирожков.

К морковному пюре добавляют сахар или мед, сверху можно положить немного сметаны или сделать скландраусис солеными, добавив в начинку тмин.

Рецепт нашли на сайте Latvianeats.com, посвященному кухне Латвии.

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Пирожки с морковью и картофелем скландраусис

Пирожки с морковью и картофелем / Фото: instagram.com/munchies_italia/

Ингредиенты:

400 г ржаной муки;

100 г сливочного масла (для теста);

1 стакан теплой воды;

1 ч. л. сахара;

1/2 ч. л. соли;

7 средних морковей;

по 2 ст. л. сметаны, меда;

1 яйцо;

2 средние картофелины;

100 мл молока;

25 г сливочного масла (для начинки).

А в Молдове готовят пирожки-трубочки, начинка – из капусты. Рецепт для них найдете здесь.

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Как приготовить: