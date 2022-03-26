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Открытые пирожки с морковью – как испечь традиционную выпечку Латвии

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26 марта, 10:30
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Называются они скландраусис и готовят их еще с 16-го века. Начинка двухслойная. Первый слой – картофельное пюре, второй – из моркови и меда
Пирожки с морковью и картофелем
Пирожки с морковью и картофелем / Фото: instagram.com/kuldigas.labumi/

В каждой стране есть свои, особенные пирожки. На Мальте – хрустящие пастицци с творогом или горохом. В Латвии – открытые скландраусис, рецепт которых известен с 16-го века.

Это первое латышское блюдо, которому Европейская комиссия присвоило звание "Абсолютно традиционное блюдо".

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Выпекаются они из ржаной муки, обязательна морковь – она не просто начинка, но и украшение пирожков.

К морковному пюре добавляют сахар или мед, сверху можно положить немного сметаны или сделать скландраусис солеными, добавив в начинку тмин.

Рецепт нашли на сайте Latvianeats.com, посвященному кухне Латвии.

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Пирожки с морковью и картофелем скландраусис

Пирожки с морковью и картофелем
Пирожки с морковью и картофелем / Фото: instagram.com/munchies_italia/

Ингредиенты:

  • 400 г ржаной муки;
  • 100 г сливочного масла (для теста);
  • 1 стакан теплой воды;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 7 средних морковей;
  • по 2 ст. л. сметаны, меда;
  • 1 яйцо;
  • 2 средние картофелины;
  • 100 мл молока;
  • 25 г сливочного масла (для начинки).

А в Молдове готовят пирожки-трубочки, начинка – из капусты. Рецепт для них найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Очистите морковь, нарежьте четвертинками, отварите до мягкости.
  2. Картофель очистите, разрежьте на четвертинки, отдельно отварите до готовности.
  3. Для теста растворите соль и сахар в воде. Смешайте муку с размягченным сливочным маслом и добавьте воду, хорошо перемешайте, чтобы получилось тесто. Месите тесто в течение 5-7 минут, пока оно не станет достаточно мягким, чтобы его можно было раскатать.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто толщиной 3-5 мм. Вырежьте кружочки диаметром 8 см, получится около 15 штук. Загните края на 1 см вверх. Поместите формочки на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  5. Слейте воду с моркови и измельчите в блендере. Добавьте мед, яйцо, сметану и тщательно перемешайте.
  6. Картофель разомните до получения однородной массы, добавьте молоко и масло и хорошо перемешайте.
  7. Разложите картофель в заготовки из теста, сверху – морковную массу.
  8. Поставьте противень в духовку и выпекайте 15-20 минут при 190 градусах, пока тесто не приготовится, а начинка не станет слегка золотистой.

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