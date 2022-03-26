Открытые пирожки с морковью – как испечь традиционную выпечку Латвии

В каждой стране есть свои, особенные пирожки. На Мальте – хрустящие пастицци с творогом или горохом. В Латвии – открытые скландраусис, рецепт которых известен с 16-го века.
Это первое латышское блюдо, которому Европейская комиссия присвоило звание "Абсолютно традиционное блюдо".
Выпекаются они из ржаной муки, обязательна морковь – она не просто начинка, но и украшение пирожков.
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К морковному пюре добавляют сахар или мед, сверху можно положить немного сметаны или сделать скландраусис солеными, добавив в начинку тмин.
Рецепт нашли на сайте Latvianeats.com, посвященному кухне Латвии.
Пирожки с морковью и картофелем скландраусис
Ингредиенты:
- 400 г ржаной муки;
- 100 г сливочного масла (для теста);
- 1 стакан теплой воды;
- 1 ч. л. сахара;
- 1/2 ч. л. соли;
- 7 средних морковей;
- по 2 ст. л. сметаны, меда;
- 1 яйцо;
- 2 средние картофелины;
- 100 мл молока;
- 25 г сливочного масла (для начинки).
А в Молдове готовят пирожки-трубочки, начинка – из капусты. Рецепт для них найдете здесь.
Как приготовить:
- Очистите морковь, нарежьте четвертинками, отварите до мягкости.
- Картофель очистите, разрежьте на четвертинки, отдельно отварите до готовности.
- Для теста растворите соль и сахар в воде. Смешайте муку с размягченным сливочным маслом и добавьте воду, хорошо перемешайте, чтобы получилось тесто. Месите тесто в течение 5-7 минут, пока оно не станет достаточно мягким, чтобы его можно было раскатать.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто толщиной 3-5 мм. Вырежьте кружочки диаметром 8 см, получится около 15 штук. Загните края на 1 см вверх. Поместите формочки на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Слейте воду с моркови и измельчите в блендере. Добавьте мед, яйцо, сметану и тщательно перемешайте.
- Картофель разомните до получения однородной массы, добавьте молоко и масло и хорошо перемешайте.
- Разложите картофель в заготовки из теста, сверху – морковную массу.
- Поставьте противень в духовку и выпекайте 15-20 минут при 190 градусах, пока тесто не приготовится, а начинка не станет слегка золотистой.