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Чай бодрящий и согревающий – рецепты с имбирем и цитрусовыми

Ирина Маслова
1 января, 15:30
Они обязательно приведут в форму после новогоднего застолья. Актуальными в холодное время года добавками в чай являются имбирь, мед, цитрусовые и корица

Благодаря присутствию зимой максимально сочных цитрусовых и насыщенного своим вкусом имбиря, чай в это время становится очень полезным.

Мы рассказывали, как приготовить чай с фейхоа, теперь – еще два рецепта напитков, которые взбодрят и приведут в форму.

Рецепты согревающих чаев / Фото: Коллаж: Сегодня

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Фудблогер dietolog_melekhina предлагает приготовить бодрящий чай с имбирем и лимоном, для витаминного чая от boiggi_rezerv нужны сразу три цитрусовых – апельсин, лайм и лимон.

Витаминный цитрусовый чай

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу):

  • Апельсин
  • Лайм
  • Лимон
  • Корица (палочки)
  • Мята
  • Черный или зеленый чай
  • Тростниковый сахар
  • Бадьян (по желанию)

Как приготовить:

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  1. Апельсин, лайм и лимон нарезать кружками и выложить на дно чайника. Добавить палочки корицы, немного сахара.
  2. Сверху выложить листья чая и свежей мяты.
  3. Залить кипятком, немного размять цитрусовые вилкой. Дать настояться 5 минут.

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Чай с имбирем, медом и лимоном

Ингредиенты:

  • Корень имбиря – 3х3 см
  • Лимон – половина
  • Мед – 1 ч. л.
  • Кипяток – 300 мл

Как приготовить:

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  1. Имбирь натереть на мелкой терке. Лимон нарезать вместе с кожурой.
  2. Добавьте мед и залить горячей водой. Дайте настояться 3-5 минут.