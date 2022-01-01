Чай, який підбадьорить і зігріє, – рецепти з імбиром та цитрусовими

Завдяки присутності взимку максимально соковитих цитрусових та насиченого своїм смаком імбиру, чай стає дуже корисним.
Ми розповідали, як приготувати чай з фейхоа, тепер – ще два рецепти напоїв, які підбадьорять і приведуть у форму.
Рецепти зігрівальних чаїв / Фото: Колаж: Сьогодні
Фудблогерка dietolog_melekhina пропонує приготувати чай, що бадьорить, з імбиром та лимоном, для вітамінного чаю від boiggi_rezerv потрібні одразу три цитрусові – апельсин, лайм та лимон.
Вітамінний цитрусовий чай
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):
- Апельсин
- Лайм
- Лимон
- Кориця (палички)
- М'ята
- Чорний або зелений чай
- Тростинний цукор
- Бадьян (за бажанням)
Як приготувати:
- Апельсин, лайм та лимон нарізати кружальцями й викласти на дно чайника. Додати палички кориці, трохи цукру.
- Зверху викласти листя чаю та свіжої м'яти.
- Залити окропом, трохи розім'яти цитрусові виделкою. Дати настоятись 5 хвилин.
Чай з імбиром, медом та лимоном
Інгредієнти:
- Корінь імбиру – 3х3 см
- Лимон – половина
- Мед – 1 ч. л.
- Окріп – 300 мл
Як приготувати:
- Імбир натерти на дрібній тертці. Лимон нарізати разом зі шкіркою.
- Додати мед і залити гарячою водою. Дайте настоятися 3-5 хвилин.