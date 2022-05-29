Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Чай-латте "Лондонский туман" – как приготовить и простой рецепт

Ирина Маслова
29 мая, 08:28
Напиток был придуман в 1990-ые в канадским Ванкувере. Сегодня его готовят в одной из всемирных сетей кофеен

В отличие от напитка на основе кофе и какао, бичерина, "Лондонский туман" имеет тридцатилетнюю историю, то есть сравнительно молодой.

Есть сведения, что его придумала Мэри Лория, жительница Ванкувера, и стала предлагать его рецепт в любимых кафе. Интересно, что женщина в тот период была беременной.

Как приготовить чай-латте "Лондонский туман" / Фото: www.jocooks.com

Реклама

"Лондонский туман" со временем только улучшался, и сейчас состоит из черного чая, молока, подсластителя и ванильного экстракта.

Рецепт с канала Cheers! | Напитки.

Чай-латте "Лондонский туман"

Чай-латте "Лондонский туман" / Фото: www.thehealthymaven.com

Реклама

Ингредиенты:

  • чай "Английский завтрак – пакетик;
  • молоко – 120 мл;
  • вода – 500 мл;
  • мед – 1 ст. л.;
  • ванильный сахар – щепотка.

Как приготовить:

  1. Заварить чай, слегка остудить. Добавить мед, перемешать.
  2. Молоко соединить с ванильным сахаром и взбить до пены.
  3. Вылить в чай, тщательно перемешать и украсить корицей по желанию.

Когда нужно немного успокоится, то стоит попробовать приготовить чай "Мятный цитрус".