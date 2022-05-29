Чай-латте "Лондонский туман" – как приготовить и простой рецепт

В отличие от напитка на основе кофе и какао, бичерина, "Лондонский туман" имеет тридцатилетнюю историю, то есть сравнительно молодой.
Есть сведения, что его придумала Мэри Лория, жительница Ванкувера, и стала предлагать его рецепт в любимых кафе. Интересно, что женщина в тот период была беременной.
Как приготовить чай-латте "Лондонский туман" / Фото: www.jocooks.com
"Лондонский туман" со временем только улучшался, и сейчас состоит из черного чая, молока, подсластителя и ванильного экстракта.
Рецепт с канала Cheers! | Напитки.
Чай-латте "Лондонский туман"
Чай-латте "Лондонский туман" / Фото: www.thehealthymaven.com
Ингредиенты:
- чай "Английский завтрак – пакетик;
- молоко – 120 мл;
- вода – 500 мл;
- мед – 1 ст. л.;
- ванильный сахар – щепотка.
Как приготовить:
- Заварить чай, слегка остудить. Добавить мед, перемешать.
- Молоко соединить с ванильным сахаром и взбить до пены.
- Вылить в чай, тщательно перемешать и украсить корицей по желанию.
Когда нужно немного успокоится, то стоит попробовать приготовить чай "Мятный цитрус".