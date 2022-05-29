Чай-латте "Лондонский туман" – как приготовить и простой рецепт

В отличие от напитка на основе кофе и какао, бичерина, "Лондонский туман" имеет тридцатилетнюю историю, то есть сравнительно молодой.

Есть сведения, что его придумала Мэри Лория, жительница Ванкувера, и стала предлагать его рецепт в любимых кафе. Интересно, что женщина в тот период была беременной.

Как приготовить чай-латте "Лондонский туман" / Фото: www.jocooks.com

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"Лондонский туман" со временем только улучшался, и сейчас состоит из черного чая, молока, подсластителя и ванильного экстракта.

Рецепт с канала Cheers! | Напитки.

Чай-латте "Лондонский туман"

Чай-латте "Лондонский туман" / Фото: www.thehealthymaven.com

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Ингредиенты:

чай "Английский завтрак – пакетик;

молоко – 120 мл;

вода – 500 мл;

мед – 1 ст. л.;

ванильный сахар – щепотка.

Как приготовить:

Заварить чай, слегка остудить. Добавить мед, перемешать. Молоко соединить с ванильным сахаром и взбить до пены. Вылить в чай, тщательно перемешать и украсить корицей по желанию.

Когда нужно немного успокоится, то стоит попробовать приготовить чай "Мятный цитрус".