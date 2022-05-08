Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Начинки для пиццы

Полезный завтрак

Без сахара и муки

Оладьи из капусты

Воздушное пюре

Сытный ужин
СЕГОДНЯ Еда

Как приготовить бичерин на основе кофе и какао, любимый напиток Ницше

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 14:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бичерин известен с 18-го века и, кроме Ницше, его обожал Дюма-отец. Родился напиток в итальянском Турине
Как приготовить бичурин, напиток на основе какао, кофе и шоколада
Как приготовить бичурин, напиток на основе какао, кофе и шоколада / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany

Превосходно и несладко – так можно описать ощущение после первого глотка бичерина. Нужно обязательно сварить 30 миллилитров эспрессо, желательно в турке.

Бичерин родился в итальянском Турине, шоколадной столице Италии, там он был придуман и высоко оценен философом Фридрихом Ницше и писателем Дюма-отцом.

Реклама

Что касается какао, то оно может быть подслащенным или без сахара, но обязательно горячим. Перед тем, как вливать сливки, немного подогрейте их.

Рецепт с канала Cheers! | Напитки.

Бичерин

Бичерин
Бичерин / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany

Реклама

Ингредиенты:

  • горячее какао – 100 мл;
  • эспрессо – 30 мл;
  • сливки 50% – 50 мл;
  • тертый шоколад.

Здесь найдете три способа вкусно сварить кофе, если нет турки.

Как приготовить:

Реклама
  1. В бокал налейте горячее какао.
  2. Влейте эспрессо тонкой струйкой через ложку.
  3. Налейте теплые сливки через сито.
  4. Украсьте тертым шоколадом.

Как сварить кофе по-египетски и в чем его особенность – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Используете щавель в блюдах?
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить крохмал?
Овсянка
Овсянка
Мука
Мука
Яйца
Яйца
1 /2
Еще продукты
Секреты свежести
Как хранить зелень?
Узнать
Лайфхак недели
Домашний пломбир
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять