Чай-лате "Лондонський туман" – як приготувати і простий рецепт

На відміну від напою на основі кави та какао, бічерина, "Лондонський туман" має тридцятирічну історію, тобто порівняно молодий.

Є відомості, що його вигадала Мері Лорія з Ванкувера, і стала пропонувати його рецепт в улюблених кав'ярнях. Цікаво, що жінка на той період була вагітною.

Як приготувати чай-лате "Лондонський туман"

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"Лондонський туман" з часом лише покращувався, і зараз він складається з чорного чаю, молока, підсолоджувача та ванільного екстракту.

Рецепт з каналу Cheers! | Напої.

Чай-лате "Лондонський туман"

Чай-лате "Лондонський туман"

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Інгредієнти:

чай "Англійський сніданок – пакетик;

молоко – 120 мл;

вода – 500 мл;

мед – 1 ст. л.;

ванільний цукор – щіпка.

Як приготувати:

Заварити чай, трохи остудити. Додати мед, перемішати. Молоко з'єднати з ванільним цукром та збити до піни. Вилити в чай, ретельно перемішати та прикрасити корицею за бажанням.

Коли потрібно трохи заспокоїться, варто спробувати приготувати чай "М'ятний цитрус".