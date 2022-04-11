Чай "Мятный цитрус" с успокоительными свойствами – как приготовить и рецепт

Когда хочется выпить успокоительный напиток, который снижает уровень тревоги и благотворно влияет на нервную систему, то в составе должна быть мята.
Издревле известно, что это растение делает сон крепким, сокращает стресс и убирает усталость.
Мятный чай с медом / Фото: Pixabay
В этом чае есть мед, так что сахар добавляйте по вкусу. Цукаты могут быть любыми, помните, что они тоже сладкие.
Что касается черники, то она может быть сушеной или хорошо обсушенной размороженной.
И, конечно, нельзя использовать кипяток. Вода должна быть примерно 85-ть градусов.
Рецепт нашли на странице bon.cakes.
Чай "Мятный цитрус"
Чай "Мятный цитрус" / Фото: instagram.com/bon.cakes
Ингредиенты на 0,6 литра воды:
- мята – 15 г;
- цукаты – 10 г;
- лимонный сок – 20 г;
- мед светлый – 60 г;
- сахар, корица – по вкусу;
- апельсин;
- черника – по желанию.
Два рецепта бодрящего чая – с имбирем и цитрусовыми – найдете здесь.
Как приготовить:
- В чайник выложить мяту, цедру апельсина и цукаты.
- Половину апельсина нарезать дольками, из другой половины выжать сок и добавить в чайник.
- Добавить корицу, сок лимона, имбирь, мед, чернику и сахар.
- Залить водой, не кипятком. Настаивать 10 минут.