Успокоительный чай из самых простых ингредиентов – рецепт

Успокоительный чай / Фото: freepik.com
Успокоительные чаи потому и успокоительные, что могут привести в тонус нервную систему. Попробуйте соединить имбирь с цитрусовыми – это больше для энергии.
А вот смесь мяты и мелиссы, как обещает автор рецепта – larkinaekaterina_detox – должен успокоить.
Успокоительный чай
Для любого чая температура воды должна быть меньше 100 градусов / Фото: unsplash.com
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Ингредиенты:
- мята, мелисса – по 2 ч. л.;
- несколько долек яблока;
- несколько долек лимона;
- палочка корицы или щепотка молотой;
- 1 литр очень горячей воды. .
Как сделать бодрящий напиток юаньян, для которого нужны и кофе, и чай – читайте здесь.
Как приготовить:
- Соединить все ингредиенты в заварнике, залить кипятком.
- Дать настояться 10-15 минут.