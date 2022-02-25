Успокоительный чай из самых простых ингредиентов – рецепт

Немного сушеной мяты и мелиссы, несколько ломтиков яблока, лимона и щепотка корицы – все это заливается кипятком и настаивается 15 минут

Успокоительный чай / Фото: freepik.com

Успокоительные чаи потому и успокоительные, что могут привести в тонус нервную систему. Попробуйте соединить имбирь с цитрусовыми – это больше для энергии.

А вот смесь мяты и мелиссы, как обещает автор рецепта – larkinaekaterina_detox – должен успокоить.

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Успокоительный чай

Для любого чая температура воды должна быть меньше 100 градусов / Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

мята, мелисса – по 2 ч. л.;

несколько долек яблока;

несколько долек лимона;

палочка корицы или щепотка молотой;

1 литр очень горячей воды. .

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Как приготовить: