Чайный кекс – рецепт выпечки, которая начинает таять уже в руках

Крепко заваренный чай часто попадает во всякую выпечку. Об одном таком жевательном печенье мы рассказывали.
Этот кекс, судя по составу ингредиентов, получится увесистым и влажным. Это ему обеспечит растительное масло.
Чайный кекс / Фото: www.bonappetit.com
На сайте Вonappetit.com предлагают посыпать кекс сахаром перед выпечкой. Этого можно не делать, если посчитаете, что сахара и так достаточно.
Чайный кекс
Ингредиенты:
- 1 стакан растительного масла, плюс еще немного для формы;
- по 250 г муки, сахара;
- 1 ч. л. соли;
- по 0,5 ч. л. разрыхлителя, соды;
- 2 большие яйца;
- 1 стакан йогурта;
- 40 мл черного чая;
- 1 ч. л. ванильный сахар;
- 1 ст. л. сахар для посыпки.
Если есть просроченный йогурт, то выбрасывать его не нужно. Из него можно испечь кекс-облако.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте форму растительным маслом и застелите пергаментной бумагой.
- Соедините муку, соль, соду и разрыхлитель.
- Взбейте в течение минуты яйца с сахаром, а йогурт соедините с чаем и ванильным сахаром.
- Частями введите 1 стакан растительного масла, постоянно взбивая до однородности. Добавьте сухие ингредиенты и смешайте. Перелейте тесто в подготовленную форму и разровняйте верх.
- Посыпьте сахаром поверхность. Выпекайте до сухой зубочистки около 1 часа. Дайте остыть в форме.