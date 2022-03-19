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Чайный кекс – рецепт выпечки, которая начинает таять уже в руках

Ирина Маслова
19 марта, 15:27
Нужен стакан растительного масла и стакан йогурта. Заварите 40 миллилитров крепкого черного чая и добавьте в тесто

Крепко заваренный чай часто попадает во всякую выпечку. Об одном таком жевательном печенье мы рассказывали.

Этот кекс, судя по составу ингредиентов, получится увесистым и влажным. Это ему обеспечит растительное масло.

Чайный кекс / Фото: www.bonappetit.com

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На сайте Вonappetit.com предлагают посыпать кекс сахаром перед выпечкой. Этого можно не делать, если посчитаете, что сахара и так достаточно.

Чайный кекс

Ингредиенты:

  • 1 стакан растительного масла, плюс еще немного для формы;
  • по 250 г муки, сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • по 0,5 ч. л. разрыхлителя, соды;
  • 2 большие яйца;
  • 1 стакан йогурта;
  • 40 мл черного чая;
  • 1 ч. л. ванильный сахар;
  • 1 ст. л. сахар для посыпки.

Если есть просроченный йогурт, то выбрасывать его не нужно. Из него можно испечь кекс-облако.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте форму растительным маслом и застелите пергаментной бумагой.
  2. Соедините муку, соль, соду и разрыхлитель.
  3. Взбейте в течение минуты яйца с сахаром, а йогурт соедините с чаем и ванильным сахаром.
  4. Частями введите 1 стакан растительного масла, постоянно взбивая до однородности. Добавьте сухие ингредиенты и смешайте. Перелейте тесто в подготовленную форму и разровняйте верх.
  5. Посыпьте сахаром поверхность. Выпекайте до сухой зубочистки около 1 часа. Дайте остыть в форме.