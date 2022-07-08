Чем заменить панировочные сухари и сделать котлеты и отбивные вкуснее (фото)

Панировочные сухари помогают котлетам и отбивным держать сочность внутри и делают их красивыми и золотистыми.

Не стоит отказываться от такой еды, если вдруг вы не успели их купить. Это так же касается выпечки, сливочное масло для нее можно заменить другими продуктами.

Чем заменить панировочные сухари / Фото: istockphoto.com

Реклама

А домашние панировочные сухари – еще и способ избавиться от подсохшего хлеба и сэкономить деньги. Заменить их можно мукой с добавлением куркумы или паприки и не только.

Чем заменить панировочные сухари и как их быстро сделать

Для панировочных сухарей берите белый хлеб / Фото: istockphoto.com

Обычно советуют так: нарезать хлеб и быстро подсушить его в микроволновке или духовке. Потом сухари измельчаются в блендере или через мясорубку.

Реклама

Но есть очень удачный лайфхак. Для домашних панировочных сухарей подсохший хлеб нужно натереть на мелкой терке, разложить на застеленном листе и подсушить в духовке.

Также можно сделать заготовку. Тертый хлеб сложить в пакет и хранить в морозилке. Когда сухари понадобятся, их нужно обжарить в духовке.

Как быстро заменить майонез и получить полезный соус – читайте в этом материале.

Реклама

Чем заменить панировочные сухари

Кукурузная мука – классная панировка для куриных бедер и крыльев / Фото: istockphoto.com

Кукурузные хлопья. Купите самые обычные, без вкусовых добавок. Измельчите в блендере до нужной текстуры. Такая панировка подойдет для куриных бедер и крыльев. Кукурузная мука. Классная панировка для рыбы, особенно для белой. Пшеничная мука и куркума/паприка. Добавьте пряность в муку в личных пропорциях. Такая панировка сделают рыбу красивого цвета и придаст особенный вкус. Панировка с паприкой хорошо подойдет для курицы и мяса. Гречневая мука. Ее можно использовать при жарке овощей – кабачков, баклажанов и цукини. Получится очень приятный вкус и аромат.

Как просто и быстро сделать сливки в домашних условиях – узнаете здесь.