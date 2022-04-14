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Чем заменить сливочное масло в выпечке – 3 продукта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 апреля, 15:18
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Эти заменители не испортят выпечку и порадует тех, кто придерживается правильного питания. Каждый из этих продуктов используйте равно столько, сколько нужно масла в рецепте
Чем заменить сливочное масло
Чем заменить сливочное масло / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Для многих домашняя выпечка – это частый процесс. Она не получится пышной без разрыхлителя, мы писали, как проверить его эффективность и чем заменить, если вдруг его не оказалось.

А вот сливочное масло нужно, чтобы придать кексам, печенью, бисквитам для торта сочность.

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Встречаются самые разные альтернативы – от мякоти авокадо до хорошо измельченных орехов.

Предлагаем еще три, но уже проверенных продукта, которые можно использовать вместо масла.

Чем заменить сливочное масло в выпечке

Фруктовое пюре в пропорции 1:1 со сливочным маслом.

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Яблочное пюре лучше всего подходит для тортов. А если есть тыквенное, то его можно использовать для хлеба со специями и кексов.

Кстати, яблочное пюре очень просто приготовить в домашних условиях и использовать его в выпечке.

Банановое пюре можно добавлять в имбирные пряники и печенье.

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Также можно попробовать использовать пюре из чернослива, оно хорошо будет дополнять шоколадную выпечку.

Подсолнечное масло тоже очень хорошо заменит сливочное. Его количество также рассчитывается в пропорции 1:1.

В Бразилии на подсолнечном масле и моркови пекут сочный кекс.

Кисель из крахмала. Приготовить его нужно так – одна часть крахмала на две части воды. Кисель нужно тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

Потом его проварите несколько минут, остудите и добавьте в тесто.

Здесь узнаете, чем можно заменить сливки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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