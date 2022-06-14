Черничное утро – рецепт панкейков с полезной ягодой (видео)

Сезонную ягоду можно есть не просто так, и использовать в панкейках или блинах, а также украшать уже готовый завтрак. Не пропустите сырники с клубникой, для них можно использовать и замороженную ягоду.
Черника для этого рецепта используется целой, она выкладывается по несколько штук, когда тесто уже на сковороде.
Рецепт панкейков с черникой
При желании ягоду можно измельчить и добавить в тесто, но для более яркого вкуса используйте все же целую чернику.
Эти панкейки нашли на Рецепты Bon Appetit.
Панкейки с черникой
Панкейки с черникой на завтрак
Ингредиенты:
- мука – 320 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сахар – 30 г;
- растопленное сливочное масло – 20 г;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 370 мл;
- черника – 100 г;
- мед – для подачи.
Как приготовить:
- Муку просеять. Добавить соль и сахар. Вбить яйцо, влить растопленное сливочное масло и молоко комнатной температуры. Замесить тесто, чтобы не было комочков.
- Ложкой выложить тесто на хорошо разогретую сковороду, когда тесто немного схватится, выложить чернику (по несколько штук).
- Жарить с другой стороны до готовности.
- Подавать с медом.
Какими красивыми получаются эти панкейки – смотрите ниже.
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