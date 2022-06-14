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Черничное утро – рецепт панкейков с полезной ягодой (видео)

Ирина Маслова
14 июня, 07:01
Замешиваются на молоке комнатной температуры. Еще нужно совсем немного растопленного сливочного масла. Подавайте с медом или кленовым сиропом

Сезонную ягоду можно есть не просто так, и использовать в панкейках или блинах, а также украшать уже готовый завтрак. Не пропустите сырники с клубникой, для них можно использовать и замороженную ягоду.

Черника для этого рецепта используется целой, она выкладывается по несколько штук, когда тесто уже на сковороде.

Рецепт панкейков с черникой

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При желании ягоду можно измельчить и добавить в тесто, но для более яркого вкуса используйте все же целую чернику.

Эти панкейки нашли на Рецепты Bon Appetit.

Панкейки с черникой

Панкейки с черникой на завтрак

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Ингредиенты:

  • мука – 320 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • сахар – 30 г;
  • растопленное сливочное масло – 20 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 370 мл;
  • черника – 100 г;
  • мед – для подачи.

Как приготовить:

  1. Муку просеять. Добавить соль и сахар. Вбить яйцо, влить растопленное сливочное масло и молоко комнатной температуры. Замесить тесто, чтобы не было комочков.
  2. Ложкой выложить тесто на хорошо разогретую сковороду, когда тесто немного схватится, выложить чернику (по несколько штук).
  3. Жарить с другой стороны до готовности.
  4. Подавать с медом.

Какими красивыми получаются эти панкейки – смотрите ниже.

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Рецепт ароматных блинов с хрустящим ободком читайте в этом материале.