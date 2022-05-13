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Ароматные блины с хрустящим ободком – простой рецепт к завтраку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 мая, 07:01
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А еще они будут очень пышными, потому что нужно почти две столовых ложки разрыхлителя. Эти блины подают на бранч в одном из бруклинских ресторанов
Пышные блины на завтрак
Пышные блины на завтрак / Фото: cooking.nytimes.com

Чтобы приготовить удачные блины, нужно знать особенности этого процесса.

Чтобы приготовить блины по рецепту The New York Times, нужно больше, чем обычно, разрыхлителя и сливочного масла. Но не в тесто, этот завтрак будет обжариваться на нем.

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За счет этого блины будут сочными, но с вкусным хрустящим ободком.

Подавайте с топленым маслом и медом или вареньем.

Ароматные блины

Ингредиенты:

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  • 1 большое яйцо;
  • 1 яичный желток;
  • по 2 ст. л. разрыхлителя, сахара;
  • 1 ч. л. соли;
  • 250 г молока;
  • 1 стакан муки;
  • 250 г сливочного масла, растопленного.

Рецепт морковных блинов, которые можно использовать как коржи для торта, читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Взбейте яйцо и желток. Добавьте разрыхлитель, сахар и соль, взбейте до пышности.
  2. Добавьте половину муки, перемешайте. Добавьте молоко и муку, а также 2 ст. л. топленого сливочного масла. Быстро перемешайте.
  3. Нагрейте сливочное масло на сковороде, обжарьте блины. Жарьте две-три минуты, пока верх блина не начнет пузыриться, а края не подрумянятся и не станут хрустящими.
  4. Подавайте сразу же с кусочками масла и медом.

Попробуйте к завтраку красивые кружевные блины на кефире.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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