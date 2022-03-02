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Самые вкусные блины – 6 важных моментов, которые помогут сделать их такими

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 марта, 11:36
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Все ингредиенты для смеси должны быть комнатной температуры. Хрустящими их сделает немного газированной воды в тесте
Как приготовить вкусные блины
Как приготовить вкусные блины / Фото: Depositphotos

Какой бы рецепт не был выбран для блинов, а их множество, лайфхаки, как их сделать идеальными, одинаковы для всех.

Интересные добавки – от сока лимона и корицы до сушеного орегано их однозначно улучшат.

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Ну и тесто, его лучше взбивать ручным венчиком, а если комочки остались, то обязательно процедите.

Как сделать блины еще вкуснее

Лимонные блины
Лимонные блины / Фото: Depositphotos

Мука. От нее много чего зависит. Она должна быть комнатной температуры и обязательно просеянной.

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Взбивания. Эксперты рекомендуют взбивать смесь с помощью венчика. Если комочки остались, процедите ее, чтобы лишний раз не взбивать.

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Газированная вода. Добавьте немного в смесь, она сделает будущие блины воздушными и хрустящими.

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Отдых теста. Оно все-таки должно постоять после замешивания 15-20 минут. Смесь для блинов из гречневой муки рекомендуют подержать в холоде.

Здесь узнаете, как вкусно приготовить яйца самыми разными способами.

Температура сковороды. Сначала ее нужно хорошо разогреть, затем убавить огонь до среднего. А только теперь можно начинать жарить блины.

Дополнительные добавки. Они улучшат вкус, это может быть немного сока лимона, корица, ванильный сахар, сушеные травы.

По материалам Lovefood.com.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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