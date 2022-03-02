Самые вкусные блины – 6 важных моментов, которые помогут сделать их такими

Все ингредиенты для смеси должны быть комнатной температуры. Хрустящими их сделает немного газированной воды в тесте

Как приготовить вкусные блины / Фото: Depositphotos

Какой бы рецепт не был выбран для блинов, а их множество, лайфхаки, как их сделать идеальными, одинаковы для всех.

Интересные добавки – от сока лимона и корицы до сушеного орегано их однозначно улучшат.

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Ну и тесто, его лучше взбивать ручным венчиком, а если комочки остались, то обязательно процедите.

Как сделать блины еще вкуснее

Лимонные блины / Фото: Depositphotos

Мука. От нее много чего зависит. Она должна быть комнатной температуры и обязательно просеянной.

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Взбивания. Эксперты рекомендуют взбивать смесь с помощью венчика. Если комочки остались, процедите ее, чтобы лишний раз не взбивать.

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Газированная вода. Добавьте немного в смесь, она сделает будущие блины воздушными и хрустящими.

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Отдых теста. Оно все-таки должно постоять после замешивания 15-20 минут. Смесь для блинов из гречневой муки рекомендуют подержать в холоде.

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Температура сковороды. Сначала ее нужно хорошо разогреть, затем убавить огонь до среднего. А только теперь можно начинать жарить блины.

Дополнительные добавки. Они улучшат вкус, это может быть немного сока лимона, корица, ванильный сахар, сушеные травы.

По материалам Lovefood.com.