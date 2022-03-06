Кружевные блины на кефире – как приготовить и рецепт

Блины нужно замешивать четко, как указано в рецепте. После замешивания тесто должно постоять 10 минут, чтобы подняться

Кружевные блины / Фото: instagram.com/makarovamayya

Перед тем, как приступать к этим блинам, познакомьтесь с лайфхаками, чтобы сделать их идеальными.

Для кружевных блинов нужна сода или разрыхлитель. Кроме кефира, в тесто добавляется кипяток.

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Можно придать им оригинальную форму, наливая на сковороду смесь тонкой струей, как бы рисуя узоры.

Рецепт со страницы dashkat93.

Кружевные блины

Кружевные блины / Фото: instagram.com/natali_tatarinova

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Ингредиенты:

4 яйца;

по 1 ч. л. соды, соли;

2 ст. л. сахара;

2 стакана кефира;

2 стакана муки;

2 стакана кипятка;

3 ст. л. растительного масла.

Здесь собраны рецепты для блинов на майонезе, молоке и дрожжах.

Как приготовить:

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