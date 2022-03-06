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Кружевные блины на кефире – как приготовить и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 марта, 07:18
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Блины нужно замешивать четко, как указано в рецепте. После замешивания тесто должно постоять 10 минут, чтобы подняться
Кружевные блины
Кружевные блины / Фото: instagram.com/makarovamayya

Перед тем, как приступать к этим блинам, познакомьтесь с лайфхаками, чтобы сделать их идеальными.

Для кружевных блинов нужна сода или разрыхлитель. Кроме кефира, в тесто добавляется кипяток.

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Можно придать им оригинальную форму, наливая на сковороду смесь тонкой струей, как бы рисуя узоры.

Рецепт со страницы dashkat93.

Кружевные блины

Кружевные блины
Кружевные блины / Фото: instagram.com/natali_tatarinova

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Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • по 1 ч. л. соды, соли;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 2 стакана кефира;
  • 2 стакана муки;
  • 2 стакана кипятка;
  • 3 ст. л. растительного масла.

Здесь собраны рецепты для блинов на майонезе, молоке и дрожжах.

Как приготовить:

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  1. Смешать именно в этой последовательности: яйца ,соль и сахар.
  2. Добавить кефир смешать. Добавить соду, затем – муку, перемешать.
  3. Влить кипяток и быстро перемешать.
  4. Влить растительное масло, дать тесту постоять 5-10 минут.
  5. Жарить блины на разогретой сковороде.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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