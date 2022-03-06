Кружевные блины на кефире – как приготовить и рецепт

Кружевные блины / Фото: instagram.com/makarovamayya
Перед тем, как приступать к этим блинам, познакомьтесь с лайфхаками, чтобы сделать их идеальными.
Для кружевных блинов нужна сода или разрыхлитель. Кроме кефира, в тесто добавляется кипяток.
Можно придать им оригинальную форму, наливая на сковороду смесь тонкой струей, как бы рисуя узоры.
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Рецепт со страницы dashkat93.
Кружевные блины
Кружевные блины / Фото: instagram.com/natali_tatarinova
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- по 1 ч. л. соды, соли;
- 2 ст. л. сахара;
- 2 стакана кефира;
- 2 стакана муки;
- 2 стакана кипятка;
- 3 ст. л. растительного масла.
Здесь собраны рецепты для блинов на майонезе, молоке и дрожжах.
Как приготовить:
- Смешать именно в этой последовательности: яйца ,соль и сахар.
- Добавить кефир смешать. Добавить соду, затем – муку, перемешать.
- Влить кипяток и быстро перемешать.
- Влить растительное масло, дать тесту постоять 5-10 минут.
- Жарить блины на разогретой сковороде.