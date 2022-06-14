Чорничний ранок – рецепт панкейків з корисною ягодою (відео)

Сезонну ягоду можна їсти не просто так і використовувати в панкейках або млинцях, а також прикрашати вже готовий сніданок. Не пропустіть сирники з полуницею, для них можна брати й заморожену ягоду.
Чорниця для цього рецепта використовується цілою, вона викладається по кілька штук, коли тісто вже на сковороді.
Рецепт панкейків з чорницею
За бажання ягоду можна подрібнити і додати в тісто, але для яскравішого смаку використовуйте все ж таки цілу чорницю.
Ці панкейки знайшли на Рецепти Bon Appetit.
Панкейки з чорницями
Панкейки з чорницею на сніданок
Інгредієнти:
- борошно – 320 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- цукор – 30 г;
- розтоплене вершкове масло – 20 г;
- яйце – 1 шт.;
- молоко – 370 мл;
- чорниця – 100 г;
- мед – для подачі.
Як приготувати:
- Борошно просіяти. Додати сіль та цукор. Вбити яйце, влити розтоплене вершкове масло та молоко кімнатної температури. Замісити тісто, щоб не було грудочок.
- Ложкою викласти тісто на добре розігріту сковороду, коли тісто схопиться, викласти чорницю (по кілька штук).
- Смажити з іншого боку до готовності.
- Подавати з медом.
Якими гарними є ці панкейки – дивіться нижче.
Рецепт ароматних млинців з хрустким обідком читайте у цьому матеріялі.